Thời tiết ngày 3/11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời rét, Trung Trung Bộ mưa to

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 3–4/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Tại Hà Nội, từ ngày 3–4/11 có mưa, trời rét, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ C.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Sáng 3/11, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, riêng TP Đà Nẵng ghi nhận mưa đặc biệt lớn.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa, trời rét.

Dự báo từ nay đến hết ngày 4/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 200–300 mm, cục bộ trên 600 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía Đông Quảng Ngãi mưa 100–200 mm, có nơi trên 350 mm; phía Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi mưa vừa đến mưa to.

Hiện mực nước trên các sông Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế) dao động, hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) biến đổi chậm. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên trên mức báo động 3, lũ trên sông Hương và sông Bồ dao động dưới mức báo động 3.

Dự báo từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi có khả năng lên lại, đỉnh lũ có thể đạt mức báo động 2–3. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, đô thị, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp hoạt động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 2,5–3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3,0–5,0 m. Các vùng biển khác có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 22-25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tác giả: Lê Phú

Nguồn tin: Báo Tin Tức