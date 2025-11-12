Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ giảm mạnh

Hiện nay, ngày 12/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trong các đêm từ 12 đến 15/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến 16–18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao, từ đêm 12 đến 15/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện trời ít mây, ban ngày nắng ráo.

Trong các đêm từ 12 đến 15/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến 16–18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV