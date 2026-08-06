Khởi tố 7 bị can lập khống hồ sơ bệnh nhân chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk công bố lệnh khởi tố các đối tượng trong vụ tham ô tài sản. (Ảnh: Nguyên Khang)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bao gồm: Đặng Thị Thịnh sinh năm 1969, y sĩ, nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Y tế; Võ Thanh Sơn sinh năm 1985, bác sĩ; Ksor Y Tri sinh năm 1993, y sĩ; Phạm Thị Anh Thư sinh năm 1989, nhân viên cấp phát thuốc; Nguyễn Thị Lệ Hằng sinh năm 1970 và Nguyễn Thị Mỹ Thõa sinh năm 1985, nhân viên hành chính. Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 1969, nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.

Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng trị giá hơn 614 triệu đồng. Số thuốc chiếm đoạt được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đã sử dụng thông tin để cấp khống hồ sơ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi, các bị can có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hoài Bão

Nguồn tin: nhandan.vn