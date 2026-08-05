Nghệ An: Ô nhiễm môi trường từ nguyên liệu sản xuất xi măng rơi vãi trên Tỉnh lộ ĐT.538

Sáng 3/8, PV di chuyển trên tỉnh lộ ĐT.538 đoạn từ Km 00 đến hơn Km 7 ghi nhận đoạn đường xuất hiện các vệt đen có từng hạt giống như đá dăm.
Mỗi khi có ô tô di chuyển qua lại bụi cuộn lên che khuất tầm nhìn của các phương tiện khác tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường
Ông Hồ Văn Hải, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Quỳnh Thắng, quản lý đường tỉnh ĐT.538 từ Km 0+00 – Km 44+00, cho biết, sáng 3/8, ông đã đi kiểm tra tuyến đường, ghi nhận sự việc có thật, những vệt đen có các hạt rơi vãi trên đường là clinker (nguyên liệu sản xuất xi măng), đồng thời ông cũng đã liên hệ với đơn vị vận chuyển clinker trao đổi sự việc.
Các hạt clinker rơi vãi dày đặc trên đường tỉnh ĐT.538 đoạn trước cổng Công ty cổ phần xi măng Tân Thắng
Các hạt clinker rơi vãi dày đặc trên mặt đường, mặt cầu và đoạn ngã 3 giao nhau giữa đường ĐT.538 và QL48D. Các phương tiện qua lại tạo thành gió đẩy các hạt bay ra mép đường, gây khó khăn cho các phương tiện khác, đặc biệt là xe máy khi lưu thông qua lại
“Hạt quản lý đường bộ Quỳnh Thắng đã yêu cầu đơn vị vận chuyển dọn dẹp clinker rơi vãi trên đường, nếu đơn vị vận chuyển không dọn dẹp thì hạt phải tiến hành dọn để đảm bảo an toàn giao thông, không gây bụi bặm”, ông Hải cho biết thêm.
Tác giả: Hà Thủy
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn