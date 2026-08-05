Nghệ An: Ô nhiễm môi trường từ nguyên liệu sản xuất xi măng rơi vãi trên Tỉnh lộ ĐT.538

Ông Hồ Văn Hải, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Quỳnh Thắng, quản lý đường tỉnh ĐT.538 từ Km 0+00 – Km 44+00, cho biết, sáng 3/8, ông đã đi kiểm tra tuyến đường, ghi nhận sự việc có thật, những vệt đen có các hạt rơi vãi trên đường là clinker (nguyên liệu sản xuất xi măng), đồng thời ông cũng đã liên hệ với đơn vị vận chuyển clinker trao đổi sự việc.