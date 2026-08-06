Chân tướng nam phi công bị bắt giữ ngay tại sân bay: Là mắt xích thuộc đường dây buôn bán ma túy quốc tế

Vụ bắt giữ gây chú ý khi diễn ra ngay sau khi nghi phạm vừa trực tiếp điều khiển một chuyến bay thương mại từ Kuala Lumpur đến Jakarta.

Theo thông báo của Cơ quan Hải quan Indonesia vào ngày 31/7, nghi phạm 39 tuổi, mang tên viết tắt M.S., bị khống chế hôm 30/7 tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta. Qua quá trình soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong vali ký gửi của người này cất giấu 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc (MDMA) với tổng trọng lượng khoảng 26kg.

Bên cạnh đó, 4 gram ma túy đá (methamphetamine) cũng được tìm thấy trong hành lý xách tay. Càng nghiêm trọng hơn, kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy nam phi công này dương tính với cả cocaine và methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, M.S. khai nhận vận chuyển số ma túy trên theo yêu cầu của một đối tượng ẩn danh để đổi lấy khoản tiền công 50.000 ringgit Malaysia (tương đương khoảng 15.800 đô la Singapore). Nghi phạm thừa nhận đây là lần thứ ba tham gia vận chuyển hàng cấm, trong đó từng thực hiện trót lọt một vụ vào Indonesia và một vụ tại Malaysia.

Nam phi công bị bắt giữ.

Theo nhận định của giới chức trách, nam phi công đã chủ quan cho rằng làn hải quan dành riêng cho tổ bay sẽ không bị kiểm tra gắt gao, dù thực tế quy trình giám sát an ninh được áp dụng nghiêm ngặt như nhau đối với mọi hành khách.

Ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, đại diện Cơ quan Hải quan Indonesia, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước việc nghi phạm ngang nhiên đóng vai trò người vận chuyển ma túy ngay trong lúc đang làm nhiệm vụ điều khiển máy bay.

Hiện tại, giới chức Indonesia đang tích cực phối hợp với phía Malaysia để mở rộng điều tra. Ông Awaludin Amin, đại diện đơn vị phòng chống tội phạm ma túy thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết cơ quan chức năng nghi ngờ M.S. là một mắt xích thuộc đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Nghi phạm đã chính thức bị khởi tố theo luật phòng chống ma túy của Indonesia và sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc nhất.

Tác giả: Đạt Trần (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn