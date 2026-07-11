Hai nhân viên lập khống suất ăn, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Trước đó, ngày 18/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tố giác về tội phạm của đại diện Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd có địa chỉ tại Khu công nghiệp VSIP, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến hành vi lập khống chứng từ thanh toán suất ăn công nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Đối tượng Tạ Đức Minh và Xu Wenhua (đánh dấu X, từ trái sang phải).

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Kết quả cho thấy: Từ tháng 9/2024 đến hết tháng 11/2025, Xu Wenhua, SN 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh và Tạ Đức Minh, SN 1986, ở tổ dân phố số 2, phường Hà Đông, Hà Nội, đều là nhân viên Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd, đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý, đặt suất ăn cho người lao động để bàn bạc, thống nhất kê khống số lượng, giá trị suất ăn thực tế cung cấp.

Đồng thời, hai đối tượng này đã thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống xuất hóa đơn không đúng với số lượng, giá trị thực tế. Sau khi doanh nghiệp thanh toán tiền theo hóa đơn, đơn vị cung cấp dịch vụ đã rút tiền và hoàn trả phần chênh lệch do việc nâng khống số lượng, giá trị suất ăn cho các đối tượng. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Xu Wenhua và Tạ Đức Minh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do bị can là công dân Trung Quốc, Cơ quan CSĐT đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông báo cho Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam để phối hợp xác minh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Thúy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân