UBND tỉnh cho ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng nước mặt lưu vực sông Đào, sông Cầu Đước

Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở định hướng tại Quy hoạch chung tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã từng bước cụ thể hóa thông qua lập quy hoạch các khu công nghiệp, thực hiện đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đồng bộ để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến năm 2026, tại Khu Kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp VSIP 1 đã đi vào hoạt động, Khu công nghiệp VSIP 3 đang hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch tiêu vùng Nam Hưng Nghi và thành phố Vinh (cũ) tầm nhìn đến năm 2050, nước thải các khu công nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế Đông Nam đều được thoát ra Kênh Kẻ Gai (sông Kẻ Gai đoạn nối từ Khe Cái đến kênh thấp), kênh thấp (Sông Đào), sông Cầu Đước…

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nguyễn Hào báo cáo tại buổi làm việc

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề xuất triển khai Dự án đầu tư công trình điều chuyển nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý từ kênh Kẻ Gai sang sông Cấm.

Mục tiêu của dự án là cải thiện chất lượng môi trường nước mặt tại các kênh/sông chính thuộc lưu vực tiêu kênh Kẻ Gai thuộc vùng tiêu Nam – Hưng – Nghi và thành phố Vinh (cũ). Đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực dự án nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung…

Đơn vị tư vấn nêu các phương án đầu tư công trình điều chuyển nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý từ kênh Kẻ Gai sang sông Cấm

Phạm vi đầu tư của dự án bao gồm hệ thống công trình đầu mối (bể hút, hồ đệm, trạm bơm chuyển tiếp) và hệ thống thu gom nước thải sau xử lý của các khu/cụm công nghiệp trong khu vực nghiên cứu từ hàng rào của các khu/cụm công nghiệp (định hướng trong tương lai), tuyến cống dẫn sau trạm bơm ra nguồn tiếp nhận (sông Cấm – phía trước điểm xả thải của khu công nghiệp WHA).

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật góp ý các phương án đầu tư

Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đã đưa ra 02 phương án đầu tư. Phương án 1, xây dựng công trình đầu mối tiếp nhận nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp VSIP 3 và Nhà máy bia Sài Sòn - Sông Lam; xây dựng tuyến ống áp lực bơm thoát ra sông Cấm công suất tối đa 40.000m3/ngày đêm.

Phương án 2: Xây dựng công trình đầu mối tiếp nhận nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp VSIP 1 + VSIP3 và Nhà máy bia Sài Sòn - Sông Lam (có xét đến yếu tố tiếp nhận mở rộng); xây dựng tuyến ống áp lực bơm thoát ra sông Cấm công suất tối đa 40.000m3/ngày đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, việc đầu tư hệ thống điều chuyển nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh Nghệ An đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn, việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xử lý các vấn đề môi trường là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa phát triển công nghiệp của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và đánh giá, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lựa chọn phương án 1, đầu tư hệ thống điều chuyển nước thải sau xử lý từ kênh Kẻ Gai sang sông Cấm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bổ sung và cập nhật phương án đầu tư; đồng thời yêu cầu các Sở, ngành hoàn thiện các thủ tục liên quan để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ. Các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn