Tại sao Lý Nhã Kỳ sau 37 năm mới tập thể dục?

Trong làng giải trí Việt, Lý Nhã Kỳ luôn được biết đến như một biểu tượng của sự quyến rũ và vẻ đẹp "vượt thời gian". Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi những màn xuất hiện lộng lẫy trên các thảm đỏ , mỹ nhân này còn khiến công chúng trầm ồ bởi làn da mịn màng cùng vóc dáng đẫy đà, quyến rũ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau diện mạo rạng rỡ ấy lại là một "bí mật" vô cùng ngỡ ngàng, cô từng sống suốt 37 năm mà không hề tập thể dục.

Cột mốc thay đổi này chỉ diễn ra khi thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh buộc cô phải dành trọn thời gian ở nhà năm 2020. Nữ diễn viên chia sẻ, việc ngồi vào thảm tập hay tự tay vào bếp nấu nướng vốn là những điều tưởng chừng như "xa xỉ" và không bao giờ cô nghĩ mình sẽ làm được. Việc bắt đầu tập luyện ở tuổi 37 không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ mà còn là thử thách thú vị mà cô tự chinh phục trong khoảng thời gian sống chậm lại.

Lý Nhã Kỳ hé lộ sự thật về việc tập luyện từ năm 2020 (Ảnh: CMH)

Đến năm 2024, lần hiếm hoi tiếp theo Lý Nhã Kỳ khoe cầm vợt pickleball. Tuy nhiên sau đó cũng không thấy cô tập luyện hay khoe chơi pickleball lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ nhiều năm nay không chia sẻ việc tập luyện thể dục thể thao. Từ thời điểm năm 2020, đến mốc 2024 khi khoe ảnh cầm vợt, ảnh trên mạng xã hội của Lý Nhã Kỳ chủ yếu là ảnh sự kiện đời thường.

Lý Nhã Kỳ khoe vợt nhưng không thấy ra sân (Ảnh: FBNV)

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: phunumoi.net.vn