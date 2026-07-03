Phát ngôn đáng chú ý của nguyên Giám đốc PNJ Lab trước khi bị khởi tố: ‘Kiểm định phải trung lập, không bị mua chuộc’

Nguyên Giám đốc PNJ Lab Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: PNJ

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cùng ngày, PNJ Lab phát thông cáo cho biết ông Đặng Ngọc Thảo là nguyên Giám đốc P-Lab (thương hiệu sau khi tái định vị của PNJ Lab).

Theo tìm hiểu, PNJ Lab thành lập năm 2010. Hiện, Chủ tịch của công ty này là bà Đặng Thị Lài (sinh năm 1967) - là chị gái của ông Đặng Ngọc Thảo. Trước đó, bà Lài đảm nhận lại vị trí này vào tháng 2/2025, thay cho bà Trần Phương Ngọc Thảo (sinh năm 1984) – con gái của Chủ tịch HĐQT Công ty PNJ Cao Ngọc Dung.

Trên website chính thức của PNJ, PNJ Lab từng tự giới thiệu là chiếm 70% thị phần giám định kim cương và các loại đá quý tại Việt Nam.

Doanh nghiệp tự giới thiệu là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực kiểm định đá quý tại Việt Nam được cấp chứng nhận ISO 17025, đây là chứng nhận được tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) cấp cho những đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm định, thí nghiệm có năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

Với sự chứng nhận này, PNJ Lab cho biết chất lượng “giấy khai sinh” của doanh nghiệp có giá trị và được công nhận trên toàn thế giới.

Chia sẻ với báo chí thời điểm đó, ông Đặng Ngọc Thảo – Giám đốc PNJ Lab – cho biết đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định đá quý tại Việt Nam, áp dụng tiêu chuẩn phân cấp và giám định nghiêm ngặt tương đương GIA (Viện Ngọc học Hoa Kỳ). Theo ông Thảo, mỗi tháng PNJ Lab kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, chủ yếu là kim cương, trong đó có nhiều sản phẩm trị giá tới hàng triệu USD. Từ đầu năm 2016, PNJ Lab còn được đầu tư hệ thống thiết bị kiểm định hiện đại nhập từ GIA và De Beers như Diamond View, Diamond Check, D-Sure..., với tổng giá trị hơn 100.000 USD để nhận diện kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo và các loại đá thay thế.

Ông Thảo khẳng định: “PNJ Lab quy tụ đủ ba yếu tố: chất lượng kiểm định hàng đầu; luôn giữ uy tín với khách hàng; đội ngũ nhân sự có lòng đam mê với nghề và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Thiếu một trong ba yếu tố này thì PNJ Lab không thể tồn tại trên thị trường. Cái khó nhất đối với một công ty kiểm định là phải luôn giữ thái độ trung lập và trung thực, không bị tác động khách quan lẫn chủ quan, không bị mua chuộc, như vậy mới bảo vệ được người tiêu dùng và người kinh doanh đá quý có lương tâm. Trong nghề này, quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng. Làm sao để khách hàng tin mình? Chỉ có cách là tay nghề giỏi, giữ uy tín và có đạo đức nghề nghiệp”.

Kim cương buôn lậu bị công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Liên quan đến vụ việc buôn lậu kim cương, theo cơ quan điều tra, với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ Lab, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.

Cơ quan điều tra cho biết, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Tác giả: Phan Trang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn