Hoa hậu Mai Phương Thúy giàu cỡ nào mà mạnh tay chi 120 tỷ đồng mua nhà tặng em gái?

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu nổi bật của showbiz Việt. Sở hữu chiều cao 1,79 m, gương mặt sắc sảo cùng phong thái tự tin, người đẹp sinh năm 1988 tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2006 và lọt Top 17 chung cuộc.

Sau khi tạo được dấu ấn trong các cuộc thi nhan sắc, Mai Phương Thúy dần hạn chế hoạt động giải trí để tập trung cho kinh doanh và đầu tư. Đặc biệt, cô dành nhiều sự quan tâm cho thị trường chứng khoán và nhiều lần khiến công chúng chú ý khi xuống tiền với những khoản đầu tư có giá trị lớn.

Nhờ hoạt động đầu tư nổi bật, Mai Phương Thúy được công chúng đặt cho những biệt danh như "đại gia ngầm" hay "Hoa hậu chứng khoán". Dù thường xuyên chia sẻ về công việc kinh doanh, người đẹp khá kín tiếng khi nói về tổng giá trị tài sản và hiếm khi công khai toàn bộ danh mục đầu tư của mình.

Mai Phương Thuý được gọi là "hoa hậu chứng khoán", "Bà hoàng cổ phiếu". Ảnh: FBNV

Mạnh tay chi 120 tỷ đồng mua nhà tặng em gái

Tháng 6 vừa qua, Mai Phương Thúy tiếp tục khiến cư dân mạng trầm trồ khi chi khoảng 120 tỷ đồng để mua một căn sky villa tặng em gái Mai Ngọc Phượng và hai cháu. Căn hộ có diện tích khoảng 400 m², nằm trên tầng 44 và 45 của một dự án cao cấp tại Hà Nội, sở hữu thang máy cùng sảnh riêng.

Không chỉ mạnh tay tặng nhà, trước đó Mai Phương Thúy còn từng mua một chiếc Mercedes trị giá gần 8 tỷ đồng dành tặng em gái. Những món quà có giá trị lớn không chỉ cho thấy sự gắn bó của hai chị em mà còn phần nào hé lộ tiềm lực tài chính đáng chú ý của nàng hậu.

Mai Phương Thúy tặng em gái Mai Ngọc Phượng và hai cháu căn sky villa (biệt thự trên không) giá khoảng 120 tỷ đồng. Ảnh: Tổng hợp

Mai Phương Thúy còn từng mua một chiếc Mercedes trị giá gần 8 tỷ đồng dành tặng em gái. Ảnh: Tổng hợp

Chi hơn 20 tỷ mua chứng khoán, sở hữu bất động sản giá trị

Mai Phương Thúy là một trong những nàng hậu hiếm hoi trong showbiz đầu tư chứng khoán. Tháng 4/2025, cô từng gây chú ý khi chia sẻ về việc mua 1 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch được ước tính hơn 21 tỷ đồng.

Mai Phương Thúy được cho là sở hữu nhiều bất động sản và những món đồ hiệu có giá trị. Theo một số thông tin, cô sở hữu nhà tại Hà Nội và TP.HCM. Dù vậy, người đẹp hiếm khi công khai toàn bộ tài sản nên những con số cụ thể về khối tài sản hiện tại vẫn khó xác định.

Mai Phương Thúy từng chia sẻ: ''Tôi luôn có khoản dự trữ 2 năm cho công ty và 3 - 4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5 - 10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ''.

Tháng 4/2025, cô từng gây chú ý khi chia sẻ về việc mua 1 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch được ước tính hơn 21 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc và sự nghiệp thành công, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản đáng nể. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Mai Phương Thúy khá kín tiếng và không đặt nặng chuyện kết hôn. Nàng hậu từng thẳng thắn chia sẻ rằng mỗi người có một hành trình và tốc độ trưởng thành khác nhau, vì vậy cô muốn bước vào hôn nhân khi bản thân thực sự sẵn sàng.

Mai Phương Thúy cũng cho biết cô không thuộc tuýp người dựa dẫm vào bạn đời. Ngay cả khi có bạn trai là doanh nhân thành đạt hay thuộc giới "siêu giàu", cô vẫn muốn tự chủ về sự nghiệp và tài chính, đồng thời tự mình gây dựng những thành quả trong cuộc sống.

Chuyện tình cảm của Mai Phương Thuý vẫn là dấu hỏi lớn đối với khán giả. Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy cũng cho biết cô không thuộc tuýp người dựa dẫm vào bạn đời. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới