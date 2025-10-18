Bắt cựu cán bộ xã lập khống hợp đồng đất đai rồi đem bán

Ngày 17-10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Doanh (SN 1987, ngụ xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình), một cựu cán bộ xã - về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Cựu cán bộ xã ở Ninh Bình bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", chiếm đoạt tiền của người khác. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã có đủ tài liệu, căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Trần Ngọc Doanh, với vai trò là công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường xã Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ), đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Doanh đã tự mình lập khống Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 189, tờ bản đồ số 06, diện tích 80 m² tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, Doanh làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt số tiền 2,65 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động