Ca sĩ Phương Diễm Huyền vừa bị khởi tố là ai?

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Phương Diễm Huyền) và Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Chân dung ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (Nghệ danh Phương Diễm Huyền)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, được nhiều khán giả biết đến qua dòng nhạc bolero, trữ tình. Bên cạnh việc biểu diễn tại các phòng trà ở TP.HCM, nữ ca sĩ còn quản lý kênh YouTube "Phương Diễm Huyền", hợp tác với Công ty BH Media.

Kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" hiện có khoảng 200.000 người đăng ký, đạt hơn 136 triệu lượt xem và đăng tải khoảng 1.600 video ca nhạc bolero, trữ tình, phần lớn là những ca khúc do chính Nguyễn Thị Hiền thể hiện. Nhiều video trên kênh thu hút hàng triệu lượt xem.

Kênh YouTube Phương Diễm Huyền hiện đang có 200.000 người đăng ký theo dõi

Cơ quan công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (nghệ danh Phương Diễm Huyền). Ảnh: CACC

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian dài Nguyễn Thị Hiền đã đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc lên kênh YouTube khi chưa được sự đồng ý của các tác giả và không thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền bản quyền theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp Nguyễn Thị Hiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng YouTube.

Ở vụ án khác, Nguyễn Thành Hiệp quản lý kênh YouTube "liveshowunicorn2988", cũng hợp tác với BH Media.

Nhà chức trách xác định, từ năm 2021 đến 2026, Hiệp đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của các tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên YouTube mà không được phép, không thanh toán tiền bản quyền. Trong gần 1.000 video trên kênh, hơn 200 video được xác định vi phạm.

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Hiệp gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả và giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: Phụ nữ mới