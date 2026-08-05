Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỉ đồng nhờ 'bà trùm' Mai Anh 'chạy' bệnh án cho chồng

DJ Thái Hoàng từng bị bắt vì tàng trữ ma túy vào năm 2023 - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, vợ của DJ Thái Hoàng cũng bị truy tố về tội đưa hối lộ vì chi tiền nhờ "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh "chạy" kết luận giám định tâm thần cho chồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành xác định cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường cùng nhiều lãnh đạo, giám định viên của viện đã nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ, sửa kết luận giám định để giúp nhiều bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

DJ Thái Hoàng từ bị can ma túy đến kết luận "mất khả năng nhận thức"

Trong số các hồ sơ được cơ quan tố tụng làm rõ có trường hợp của Trần Thái Hoàng (sinh năm 1991, trú Hải Phòng), thường được biết đến với tên gọi DJ Thái Hoàng.

Trước đó, ngày 28-4-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (cũ) khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngay sau khi chồng bị bắt, Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi, vợ Hoàng) đã tìm cách nhờ các mối quan hệ "nhờ giúp đỡ".

Thông qua quan hệ xã hội, Ngọc liên hệ với Nguyễn Tuấn Minh. Trong buổi gặp tại một quán ăn ở Hải Phòng, Minh nói có thể lo cho Hoàng được đưa đi giám định tâm thần, từ đó không bị xử lý hình sự, được về nhà và không phải tiếp tục tạm giam, cáo trạng nêu.

Minh cho biết sẽ nhờ Nguyễn Thị Mai Anh đứng ra lo việc, đồng thời đưa ra mức giá 1,8 tỉ đồng. Hai bên thống nhất trước mắt chuyển 800 triệu đồng để triển khai.

Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong nhiều vụ án khác nhau.

Trong thời gian được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh không chỉ tìm cách trốn khỏi viện mà còn tiếp tục cầm đầu nhiều hoạt động phạm pháp, trong đó có hành vi chi tiền thao túng nhóm lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để "chạy" bệnh án tâm thần.

Ngày 7-5-2023, Ngọc nhờ một người quen chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản của Minh.

Sau khi nhận tiền, Minh hứa khoảng hai tuần sau Hoàng sẽ được đưa đi giám định tâm thần.

Tuy nhiên, quá thời hạn nhưng việc chưa diễn ra. Liên tục bị Ngọc thúc giục, Minh đã cung cấp số điện thoại của Nguyễn Thị Mai Anh để hai người trực tiếp làm việc.

Sau cuộc gặp tại căn hộ của Mai Anh ở Hà Nội, "bà trùm" này xác nhận sẽ đứng ra lo toàn bộ việc giám định để Hoàng được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Sau đó Cơ quan điều tra Công an TP Hải Dương trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định đối với Trần Thái Hoàng.

Ba ngày sau, Hoàng được đưa vào viện để theo dõi giám định nội trú. Theo cáo trạng, Mai Anh còn thông báo để Ngọc vào gặp chồng ngay tại cổng viện.

Chi thêm 600 triệu đồng để "mua" kết luận giám định

Theo cáo trạng, đầu tháng 9-2023, khi Hoàng đang được theo dõi giám định, Mai Anh tiếp tục yêu cầu Ngọc chuyển thêm 600 triệu đồng để lo kết luận giám định theo hướng được chữa bệnh bắt buộc.

Ngọc chuyển hai lần, mỗi lần 200 triệu đồng vào tài khoản của Mai Anh. Hai ngày sau, vợ của DJ Thái Hoàng tiếp tục chuyển thêm 200 triệu đồng, đủ tổng cộng 600 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Mai Anh mang 200 triệu đồng đến nhà cựu Viện trưởng Trần Văn Trường để đặt vấn đề giúp Hoàng được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cáo trạng cho rằng trước khi hội đồng giám định họp lần cuối, ông Trường gọi cựu Viện phó Lâm Văn Thành và giám định viên Lê Ngọc Hà vào phòng làm việc, đưa lần lượt 30 triệu đồng và 50 triệu đồng để thống nhất kết luận theo hướng có lợi cho Hoàng.

Hội đồng giám định sau đó ban hành kết luận tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Chỉ một tuần sau, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương (cũ) quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hoàng tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Vợ đầu thú và bị truy tố, DJ Thái Hoàng tiếp tục bị điều tra

Từ kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Ngọc về tội đưa hối lộ.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi phạm tội của Ngọc là việc đưa 600 triệu đồng cho Nguyễn Thị Mai Anh nhằm tác động đến hội đồng giám định để Hoàng được kết luận mắc bệnh tâm thần, qua đó được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 23-1-2026, Ngọc đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi. Bị can được xác định có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, đầu thú và gia đình có công với cách mạng.

Đáng chú ý, cáo trạng cũng làm rõ ngoài khoản 600 triệu đồng nêu trên, Ngọc còn chuyển 800 triệu đồng cho Nguyễn Tuấn Minh để nhờ lo việc cho chồng.

Tuy nhiên, do Minh đã bỏ trốn, người chuyển tiền không có mặt tại nơi cư trú và còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên cơ quan điều tra đã tách phần nội dung liên quan đến khoản tiền 800 triệu đồng để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thị Mai Anh, dù khai đã hoàn trả 600 triệu đồng vì "không lo được việc" và phủ nhận việc đưa 200 triệu đồng cho cựu Viện trưởng Trần Văn Trường, nhưng cơ quan điều tra cho rằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định Mai Anh đã nhận tiền từ Ngọc và đưa 200 triệu đồng cho ông Trường để làm sai lệch kết luận giám định.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tách vụ việc, hành vi, tài liệu của Trần Thái Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn (cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương), Nguyễn Tuấn Minh, bị can Nguyễn Thị Mai Anh và bị can Nguyễn Thị Ngọc trong vụ việc làm sai lệch kết luận giám định tâm thần đối với DJ Thái Hoàng để tiếp tục điều tra.

Theo cáo trạng, thông qua Tuấn, Hoàng được vợ hướng dẫn cách giả các biểu hiện bệnh tâm thần khi làm việc với điều tra viên và luật sư nhằm tạo căn cứ để được trưng cầu giám định. Hành vi của những người liên quan trong nội dung này đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn