Tin vui: Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi lịch làm việc để dịp lễ Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày

Theo báo Chính phủ, Bộ Nội vụ đang xây dựng 2 phương án tổ chức thực hiện ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào ngày thứ ba, 24/11/2026. Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án: Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai liền kề để tạo kỳ nghỉ liên tục hoặc nghỉ đúng ngày, không hoán đổi ngày làm việc. Đối với năm 2027, ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, không thực hiện hoán đổi.

Cụ thể, phương án 1, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch. Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026. Như vậy, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026.

Phương án 2, công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Sau khi cân nhắc, Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn Phương án 1. Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Phương án chỉ thực hiện hoán đổi 01 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Liên quan đến người lao động làm việc trong doanh nghiệp, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba (ngày 24/11) theo quy định. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Sau khi được Quốc hội thông qua, từ năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ: Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ngoài nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, các dịp nghỉ trong năm bao gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 Âm lịch).

Tác giả: Minh Ánh (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ mới