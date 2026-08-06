Lừa bán, chuyển mục đích sử dụng đất rồi chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng

Bị cáo Phạm Minh Triết nghe tòa tuyên án ngày 5-8 - Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 5-8, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Triết (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp chung hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 16 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho 8 bị hại tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 10-2023 đến 9-2024, Triết đưa ra các thông tin gian dối về việc mình có đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp thức hóa giấy tờ thửa đất để lừa chiếm đoạt tiền của tám bị hại, là người quen biết của bị cáo.

Để tạo lòng tin, Triết thông qua mạng xã hội đặt làm giả nhiều tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận hồ sơ, giấy nộp tiền ngân hàng, thông báo nộp thuế, lệ phí và các giấy tờ liên quan đến thủ tục đất đai.

Sau đó, Triết sử dụng các tài liệu giả này để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hứa hẹn thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,8 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, vị thẩm phán hỏi bị cáo lừa được tiền có mua được tài sản gì không, bị cáo nói đã đầu tư vào tiền ảo. Khai trước tòa, bị cáo cũng cho biết khi làm các giấy tờ giả để lừa đảo, bản thân nhận thức rõ ngay từ đầu là sai nhưng "không còn đường nào khác".

Bị cáo nói sẽ nhờ người nhà khắc phục cho bị hại nhưng khi tòa hỏi điều kiện tài sản gia đình vợ con có thể giúp bị cáo khắc phục không thì bị cáo nói không. Bị cáo nói sẽ đi làm công trình để trả lại.

Bị hại Đ.M.T. là người bị lừa với số tiền lớn nhất cũng là người được bị cáo khắc phục được số tiền nhiều nhất, cho biết sổ đỏ bị cáo đưa cho ông xem, bằng mắt thường không thể biết là giả. Tòa hỏi khi mua đất có đi xem không, ông T. nói có xuống coi nhưng là phần đất của gia đình bị cáo.

Ông T. cũng như các bị hại khác yêu cầu bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt và đề nghị tòa xử phạt bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nhẫn Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn