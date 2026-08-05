Nghệ An triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026 - 2030

Theo Hướng dẫn, phong trào được triển khai đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hội quần chúng, các tổ chức cộng đồng; đồng thời khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, Nhân dân, người Nghệ An trong và ngoài nước cũng như các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Phong trào tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường, chú trọng vận động Nhân dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tham gia các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo vệ môi trường và thu hút nguồn lực từ đội ngũ trí thức, doanh nhân, người Nghệ An trong và ngoài nước phục vụ phát triển quê hương.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào hướng đến xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp; xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh; phát triển xã hội học tập; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài; huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; nhân rộng các mô hình tự quản về quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an ninh mạng; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh việc xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, hiểu dân, sát dân; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, đánh giá phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Để phong trào đạt hiệu quả thực chất, Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền; phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng xây dựng và nhân rộng mô hình; phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn của đội ngũ làm công tác dân vận; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại Hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo cũng quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, quy trình xây dựng, công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Theo đó, các mô hình phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, giải quyết những việc khó, việc mới, vấn đề Nhân dân quan tâm; bảo đảm tính đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, bền vững; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy hiệu quả thực chất, sự hài lòng của Nhân dân và khả năng nhân rộng làm thước đo đánh giá. Quy trình thực hiện được xây dựng chặt chẽ từ khâu đăng ký, triển khai, tự đánh giá, thẩm định, công nhận đến biểu dương, khen thưởng đối với cả cấp xã và cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh, có trách nhiệm tham mưu tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, xây dựng cơ sở dữ liệu các mô hình, tổ chức biểu dương, nhân rộng điển hình. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa nội dung phong trào, tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình ngay từ đầu năm, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Chế độ báo cáo được thực hiện định kỳ 6 tháng và hằng năm theo quy định.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn