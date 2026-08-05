Trọng tài bỏ chạy thục mạng khi bị người hâm mộ đuổi đánh trên sân

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Trọng tài đã bị khán giả tức giận tấn công trong trận bán kết Giải đấu mở rộng Danlanud Cup 2026 tại Sân vận động Garuda Manunggal ở huyện Purbalingga, tỉnh Trung Java, Indonesia.

Đoạn clip cho thấy hàng trăm người đàn ông đuổi theo trọng tài, một số người khác đánh đập ông trên sân vào ngày 30/7.

Lực lượng an ninh đã nhanh chóng can thiệp và kéo những người hâm mộ ra khỏi trọng tài đang bỏ chạy.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng khán giả đã tràn vào sân và đuổi theo trọng tài sau khi họ cáo buộc ông đưa ra những quyết định thiên vị trong trận đấu giữa Andalas FC và Gama FC.

Vụ tấn công bắt đầu khi xảy ra bất đồng giữa trọng tài và trọng tài biên về một tình huống có thể là chạm tay của hậu vệ Gama FC ở phút thứ 12.

Mặc dù bóng đã chạm vào tay cầu thủ, trọng tài được cho là đã không cho Andalas FC hưởng quả đá phạt.

Quyết định này đã khiến những người ủng hộ Andalas FC tràn vào sân từ mọi hướng và đuổi theo trọng tài.

Trọng tài bị người hâm mộ đuổi đánh. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Theo báo cáo, trọng tài bị thương ở nhiều bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là ở mặt, sau khi bị đám đông đánh.

Trưởng Công an huyện Purbalingga, Phó Ủy viên cấp cao Hendry Susanto Sianipar cho biết, các nhà chức trách đã cố gắng kiềm chế sự giận dữ của đám đông nhưng không thể kiểm soát được tình hình.

Ông nói thêm: "Các sĩ quan trên sân đã cố gắng giải tán đám đông nhưng không thể kiểm soát được, dẫn đến việc trọng tài bị thương nặng".

Trận đấu sau đó đã tạm dừng để giải quyết vấn đề và một trọng tài thay thế đã được bố trí cho trọng tài bị thương nặng.

Câu lạc bộ Andalas FC đã giành chiến thắng trước Gama FC với tỷ số chung cuộc 1-0.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn