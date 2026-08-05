Hàng chục học sinh mầm non hoảng hốt vì bị rắn bò vào trường đe dọa

Sáng 5/8, một con rắn dài hơn 1m bất ngờ từ bên ngoài đường chạy thẳng vào trong khuôn viên lớp học của Trường mầm non Học viện trẻ thơ (đường XH4, phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh). Thời điểm này hàng chục học sinh mầm non và cô giáo đang trong tiết học, hoảng hốt bỏ chạy. Lo sợ nguy hiểm cho các học sinh, giáo viên của trường đã gọi điện báo với lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp.

Tiếp nhận thông tin đội cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận vị trí con rắn bò vào trường.

Sử dụng các biện pháp khống chế con rắn.

Con rắn bị khống chế sau thời gian ngắn.

Đội Chữa cháy và CNCH KV 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm và chỉ trong thời ngắn, tổ công tác đã khống chế được con rắn nguy hiểm giúp giáo viên và học sinh ổn định tâm lý, tiếp tục buổi học.

Tâm lý học sinh được ổn định sau vụ việc.

Trung tá Nguyễn Anh Tiến, Đội phó Đội Chữa cháy và CNCH KV31 cho biết, thời điểm thời tiết bất thường, nắng nóng, mưa lớn, ẩm thấp nên các loại bò sát thường có xu hướng tìm kiếm chỗ ẩn nấp nên tại khu vực trường nơi có nhiều bụi rậm, cỏ dại, các loại bò sát này thường tìm đến trú ẩn và “đi lạc” vào trường.

Tổ công tác đã tuyên truyền với giáo viên của trường về phương thức phòng tránh sự xâm nhập của các loài bò sát và côn trùng, đồng thời yêu cầu nhà trường phát quang cây cối cỏ dại để tránh sự xâm nhập của các loài bò sát nguy hiểm này để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của giáo viên và học sinh.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn