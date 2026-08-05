Quân dân xã biên giới Nghệ An dựng kè chống sạt lở trước mùa mưa lũ

Lực lượng chức năng và người dân xây dựng kè chống sạt lở. (Ảnh: Thuý Hằng)

Những ngày qua, bên dòng sông Nậm Giải đoạn qua bản Pục, xã Quế Phong (Nghệ An), hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Công an xã Quế Phong và người dân đang khẩn trương vận chuyển đá, xây dựng kè gia cố bờ sông.

Giữa thời tiết nắng nóng, từng tốp người chia nhau công việc, người xúc đá, người vận chuyển, người lắp rọ thép, người xếp đá vào từng ô lưới. Những rọ đá sau khi hoàn thiện được liên kết thành hệ thống kè kiên cố có chiều dài khoảng 150m, rộng 1m và cao 3m.

Nguồn đá được tận dụng ngay từ lòng sông Nậm Giải, sau đó vận chuyển đến vị trí thi công để tối ưu chi phí và đẩy nhanh tiến độ.

Đá ở sông Nậm Giải được cán bộ, chiến sĩ và người dân chuyền tay nhau dùng gia cố rọ thép. (Ảnh: Thuý Hằng)

Đá được liên kết thành hệ thống kè kiên cố. (Ảnh: Thuý Hằng)

Mặc dù công việc chủ yếu là lao động thủ công, đòi hỏi nhiều sức lực, nhưng nhờ sự chung tay của các lực lượng và người dân, công trình đang từng ngày thành hình. Những đoạn bờ vốn có nguy cơ bị dòng nước xói lở đang dần được thay thế bằng hệ thống kè đá vững chắc.

Anh Vi Văn Lang, người dân bản Pục cho biết, trước đây nhiều đoạn bờ sông bị xói lở, mỗi khi mưa lớn bà con đều nơm nớp lo sợ đất đai bị cuốn trôi. "Mấy ngày qua, Bộ đội, Công an và các đoàn thể về giúp người dân làm kè, ai cũng phấn khởi. Khi công trình hoàn thành, chúng tôi sẽ yên tâm hơn trong mùa mưa lũ", anh Lang chia sẻ.

Sau khi hoàn thành, tuyến kè sẽ bảo vệ bản Pục khỏi mưa lũ. (Ảnh: Thuý Hằng)

Cùng chung niềm vui, bà Ngân Thị Phượng, Trưởng bản Pục cho biết, địa bàn là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, nằm sát sông Nậm Giải. Vào mùa mưa, nước sông thường dâng cao, dòng chảy xiết đe dọa trực tiếp đến Nhà văn hóa bản, khu dân cư và nhiều công trình lân cận.

Theo bà Phượng, những ngày qua, người dân trong bản tích cực tham gia từ khâu vận chuyển đá, lắp đặt rọ thép đến gia cố tuyến kè. Điều đáng quý không chỉ giúp công trình sớm hoàn thành, mà chính tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với đồng bào ngày càng thêm bền chặt.

Khi mùa mưa lũ đang cận kề, tuyến kè mới sẽ trở thành "lá chắn" bảo vệ đất sản xuất và sự bình yên cho bản Pục; đồng thời đây cũng là dấu ấn đẹp về tình đoàn kết quân - dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi vùng biên giới Nghệ An.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn