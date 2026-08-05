Hối lộ hàng trăm triệu đồng, đưa giúp việc vào phục vụ trong viện tâm thần

"Chạy" phòng riêng để ở cùng con nhỏ, người giúp việc

VKSND Tp.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo tài liệu điều tra, sau khi cùng Lê Văn Đông gây rối trật tự công cộng tại chung cư Pandora (quận Thanh Xuân cũ, Tp.Hà Nội) vào tháng 4/2023 và bị khởi tố, Nguyễn Thị Mai Anh tìm cách quay trở lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để tiếp tục chữa bệnh bắt buộc nhằm tránh bị bắt giam.

Biết Trần Văn Trường được bổ nhiệm làm Viện trưởng, Mai Anh liên hệ với Đặng Thị Hòa (cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến, đồng thời là vợ ông Trường) nhờ tác động để được bố trí ở phòng điều trị riêng có điều hòa, đồng thời cho hai con sinh đôi và hai người giúp việc vào ở cùng.

Trước đó, Nguyễn Thị Mai Anh bị cơ quan công an nhiều lần truy nã, tạm giữ nhưng thoát cảnh tù tội vì giấy chứng nhận tâm thần được mua chuộc (Ảnh truy nã của Công an Tp.Hà Nội hồi 2020).

Sau khi trao đổi với chồng, Hòa thông báo việc này phải được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Viện, gồm Trần Văn Trường và Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành, đồng thời cần tham khảo ý kiến ông Dương Văn Lương (bác sĩ tại Viện) do đây là trường hợp chưa có tiền lệ.

Đêm 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hòa. Đến ngày 18/9/2023, Mai Anh đến nhà riêng của Trần Văn Trường để tiếp tục nhờ giúp đỡ và để lại một gói quà. Khi kiểm tra, Hòa phát hiện bên trong có 198 triệu đồng và nhắn tin cho Mai Anh: "Chị ơi, còn thiếu 4 tờ". Sau đó, Mai Anh xác nhận sẽ chuyển bổ sung số tiền còn thiếu.

Sau đó, Mai Anh tiếp tục nhờ Nguyễn Đức Hinh chuyển 100 triệu đồng cho Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành. Hinh đã mang tiền mặt đến phòng làm việc của Thành, để trong túi nilon dưới gối trên giường nghỉ của vị lãnh đạo này. Theo cáo trạng, sau khi Hinh rời đi, Thành kiểm tra và biết bên trong có 100 triệu đồng.

Ngày 16/10/2023, Mai Anh quay trở lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục chữa bệnh bắt buộc trong khi đang nuôi hai con nhỏ. Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Y tế, Trần Văn Trường và Lâm Văn Thành thống nhất bố trí cho Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con và hai người giúp việc.

Đến tháng 4/2024, Viện chuyển Mai Anh sang buồng điều trị bắt buộc nữ, đồng thời tách hai con nhỏ sang phòng riêng. Sau đợt kiểm sát của VKSND Tối cao vào tháng 7/2024, hai cháu được bàn giao cho gia đình đưa về chăm sóc.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Hòa, Trần Văn Trường và Lâm Văn Thành đều khai nhận hành vi phạm tội. Đối với ông Dương Văn Lương, cơ quan điều tra cho biết chưa đủ căn cứ kết luận hành vi nhận tiền nên đã tách nội dung để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

"Thao túng" điều chuyển cán bộ, tặng xe điện để cảm ơn

Đáng chú ý, nội dung vụ án còn cho thấy khoảng tháng 4/2024, Mai Anh tiếp tục nhờ Đặng Thị Hòa giúp một số nhân viên của Viện được tham gia học chứng chỉ điều dưỡng ngoài giờ, đồng thời đề nghị chuyển công tác cho cho một số cán bộ, nhân viên ở Viện Pháp y sang các khoa khác theo mong muốn.

Sau khi Hòa trao đổi với Trần Văn Trường, các trường hợp trên được điều chuyển công tác. Đổi lại, Mai Anh đứng ra mua tặng Hòa một xe máy điện VinFast Vento S trị giá hơn 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền mua xe do Mai Anh và người của mình thanh toán, nhưng hợp đồng đứng tên Đặng Thị Hòa.

Ông Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Ảnh: Bộ Y tế).

Không lâu sau, Mai Anh tiếp tục mua tặng Hòa một xe điện ba bánh trị giá khoảng 28 triệu đồng. Hòa trực tiếp gửi hình ảnh mẫu xe, thông tin tài khoản người bán để Mai Anh chuyển tiền, sau đó chiếc xe được giao đến nhà của Hòa. Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Hòa thừa nhận đã nhận các lợi ích vật chất này sau khi giúp Mai Anh thực hiện các yêu cầu.

Trong khi đó, những người được điều chuyển đều khai không nhờ Mai Anh hay Hòa xin chuyển công tác, cũng không đưa tiền hoặc lợi ích vật chất để được điều chuyển. Cơ quan điều tra cho biết ngoài lời khai của Mai Anh và Hòa không có tài liệu nào khác chứng minh nên không có căn cứ xử lý.

Theo cáo trạng, từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Trần Văn Trường đã nhận tổng cộng hơn 8 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định, tạo điều kiện trái quy định trong quá trình chữa bệnh bắt buộc và giải quyết nhiều yêu cầu của Nguyễn Thị Mai Anh cùng các đối tượng liên quan.

Đây cũng là một trong những căn cứ để VKSND Tp.Hà Nội truy tố nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương về tội Nhận hối lộ.

Tác giả: Đặng Ngọc Thuỷ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn