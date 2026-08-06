Phát hiện một thi thể phụ nữ trên hồ thuỷ điện

Khoảng 13 giờ ngày 5/8, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước tại cửa đập số 3, khu vực Thủy điện Thác Giềng, thuộc tổ 16, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, trong quá trình vận hành, kiểm tra khu vực hồ chứa, lực lượng trực của Thủy điện Thác Giềng phát hiện thi thể nổi trên mặt nước và lập tức báo cho Công an phường Bắc Kạn.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân tại Thủy điện Thác Giềng, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên



Ngay sau đó, lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh danh tính nạn nhân.

Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị P.T.T.T. (SN 1989), trú tại thôn Nà Dì, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình nạn nhân đã đến nhận dạng và xác nhận danh tính.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Tác giả: Công Luận

Nguồn tin: Báo VOV