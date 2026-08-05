Những nhân viên của Mr Pips dụ nhà đầu tư nạp hàng trăm tỉ để được thưởng tới 22 tỉ đồng

Mr Pips Phó Đức Nam tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính - Ảnh: FBNV

Đằng sau những cuộc gọi tư vấn đầu tư là cả hệ thống nhân viên được giao chỉ tiêu, hưởng hoa hồng và tiền thưởng lên tới hàng chục tỉ đồng nếu lôi kéo được nhà đầu tư rót hàng trăm tỉ vào các sàn giao dịch.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho thấy trong đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, các nhân viên không chỉ đóng vai người tư vấn đầu tư, mà còn được đào tạo để dẫn dắt nạn nhân đi theo một kịch bản thống nhất.

Trong vụ án này, Nam cùng "cánh tay phải" Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Gần 180 bị can khác là quản lý, trưởng nhóm và nhân viên tại các văn phòng của hệ thống bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những lệnh thắng đầu tiên đến cú "cháy tài khoản" được lập trình sẵn

Theo cáo trạng, sau khi bộ phận kinh doanh tìm kiếm được khách hàng, thông tin sẽ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ đây, nhân viên chủ động liên hệ, tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư chứng khoán, chuyên gia tài chính, hoặc cố vấn giao dịch quốc tế để đồng hành với nhà đầu tư.

Ở giai đoạn đầu, "con mồi" được tạo lòng tin bằng những lệnh giao dịch thắng với số tiền nhỏ. Nạn nhân thậm chí còn được rút tiền về tài khoản cá nhân để tin rằng mình thực sự đang đầu tư trên các sàn giao dịch quốc tế.

Khi niềm tin được thiết lập, các nhân viên tiếp tục đưa nạn nhân vào "vòng chăm sóc" cấp cao hơn. Những người tự xưng là chuyên gia sẽ trực tiếp tư vấn theo hình thức 1-1, hướng dẫn chiến lược đầu tư, liên tục thúc giục tăng vốn với lý do "đang vào sóng lớn", "cơ hội chỉ có một lần" hay "cần nâng hạn mức để tối đa hóa lợi nhuận".

Càng nạp nhiều tiền, nhà đầu tư càng bị dẫn dắt thực hiện các lệnh mua bán với giá trị lớn hơn. Đến thời điểm thích hợp, tài khoản sẽ liên tục thua lỗ cho đến khi "cháy" hoàn toàn.

Theo cơ quan tố tụng, toàn bộ quá trình này đều diễn ra trên các sàn giao dịch giả do nhóm của Mr Pips tạo lập. Nhà đầu tư không hề giao dịch với thị trường chứng khoán hay ngoại hối quốc tế như quảng cáo.

Một phần số vàng, tiền bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: T.L.

Từ năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, đặt tên gần giống các sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin.

Thực chất, các website này đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường thế giới. Người chơi chỉ giao dịch với "chủ sàn". Khi khách hàng thua, toàn bộ số tiền thuộc về nhóm điều hành.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỉ đồng và bị truy tố với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cùng bị xác định là đồng chủ mưu còn có Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Từ năm 2019, Ngọ cùng Nam mở rộng hệ thống sàn giao dịch giả trên phạm vi cả nước, trực tiếp quản lý 20 văn phòng kinh doanh để lôi kéo người tham gia đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng.

Càng dụ dỗ nhà đầu tư xuống tiền nhiều, thưởng càng lớn

Ngoài Nam và Ngọ, gần 180 bị can khác là quản lý, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh của các công ty trong hệ thống cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ nhận lương, nhiều quản lý và nhân viên trong hệ thống của Mr Pips còn được trả thưởng theo số tiền họ lôi kéo được từ các nhà đầu tư. Cáo trạng cho thấy mức thưởng đặc biệt lớn, lên tới hàng chục tỉ đồng.

Điển hình, Nguyễn Đức Tuyến được giao phụ trách hoạt động kinh doanh của hai văn phòng.

Dù chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với ba vụ lừa đảo với tổng thiệt hại hơn 2,75 tỉ đồng nhưng Tuyến được xác định đã nhận tổng cộng hơn 23,65 tỉ đồng từ công ty.

Trong đó, tiền lương chỉ hơn 1,15 tỉ đồng, còn tiền thưởng Tuyến nhận lên tới gần 22,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, khoản thưởng này gắn với việc các bị hại đã chuyển khoảng 562,4 tỉ đồng vào các sàn giao dịch do hệ thống của Mr Pips vận hành.

Một trường hợp khác là Đinh Thị Dung, quản lý vùng phụ trách bảy văn phòng kinh doanh. Dung bị quy trách nhiệm trong 27 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 28,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Dung bị xác định đã nhận tổng cộng gần 16,6 tỉ đồng từ công ty, trong đó tiền thưởng lên đến gần 15,9 tỉ đồng. Theo cáo trạng, số tiền thưởng này tương ứng với khoảng 396,5 tỉ đồng mà các nhà đầu tư đã nộp vào hệ thống.

Tương tự, Phạm Hồng Kỳ, quản lý một văn phòng tại tòa nhà Bắc Hà (Hà Nội), nhận tổng cộng hơn 13,44 tỉ đồng, trong đó gần 12,8 tỉ đồng là tiền thưởng. Khoản thưởng này gắn với khoảng 319,8 tỉ đồng tiền đầu tư của các bị hại.

Kim Đình Trường, quản lý văn phòng tại tòa nhà Sông Đà, nhận hơn 11,47 tỉ đồng, trong đó tiền thưởng hơn 11 tỉ đồng, tương ứng số tiền nhà đầu tư chuyển vào hệ thống khoảng 275,3 tỉ đồng.

Nguyễn Viết Khánh cũng nhận gần 5,76 tỉ đồng, trong đó tiền thưởng hơn 5,26 tỉ đồng, sau khi nhóm khách hàng do mình quản lý đã nạp khoảng 131,7 tỉ đồng.

Hay như Lê Tiến Đạt, quản lý văn phòng tại đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội), nhận gần 4,8 tỉ đồng, trong đó tiền thưởng hơn 4 tỉ đồng, tương ứng số tiền các bị hại đã chuyển vào hệ thống khoảng 100,3 tỉ đồng.

Hơn 900 vụ lừa đảo và những chiêu dụ nhà đầu tư nạp tiền

Một trong những nạn nhân được nêu trong cáo trạng là bà Phạm H.H. (Hà Nội). Ban đầu, bà bị dụ dỗ đầu tư trên sàn Leap Caption Markets và bị chiếm đoạt hơn 4,27 tỉ đồng.

Thay vì dừng lại, các nhân viên của Mr Pips tiếp tục dẫn dắt bà chuyển sang một sàn giao dịch khác mang tên IQX với lời hứa có thể gỡ lại toàn bộ số tiền đã mất.

Phạm Đình Tuấn giới thiệu bà Hồng cho Nguyễn Hữu Trung là nhân viên tư vấn của sàn IQX. Trung chủ động kết bạn Zalo, hẹn gặp trực tiếp, tiếp tục thuyết phục bà H. nạp thêm tiền đầu tư.

Kết quả, bà H. tiếp tục bị chiếm đoạt hơn 320 triệu đồng. Tổng cộng, người phụ nữ này mất hơn 4,6 tỉ đồng chỉ sau khi tham gia hai sàn giao dịch do nhóm của Mr Pips điều hành.

Kết quả điều tra cho thấy đây là thủ đoạn được áp dụng với nhiều nạn nhân. Khi một tài khoản đã "cháy", nhân viên không dừng lại mà tiếp tục giới thiệu sang sàn mới với cam kết giúp gỡ vốn hoặc thu hồi khoản lỗ trước đó.

Ngay cả những người trực tiếp tư vấn cũng hưởng lợi đáng kể từ số tiền nhà đầu tư nạp thêm.

Riêng Phạm Đình Tuấn được xác định đã nhận gần 2,87 tỉ đồng từ công ty, trong đó tiền thưởng hơn 2,37 tỉ đồng, tương ứng số tiền các bị hại đã chuyển vào hệ thống khoảng 59,39 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn