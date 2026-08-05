Đại tá Nguyễn Duy Thanh chung vui cùng Nhân dân tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Anh Sơn

Toàn cảnh Ngày hội

Xã Anh Sơn là địa bàn trung tâm, có vị trí chiến lược quan trọng với diện tích 197 km², có đường biên giới và Quốc lộ 7 đi qua. Thời gian qua, địa phương đã duy trì hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự như: "Tự quản về an ninh, trật tự", "Đội xung kích tình nguyện giữ yên biên giới vùng biên", "Con nuôi Công an xã"...

Đại biểu tham dự

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Anh Sơn. Để giữ vững an ninh trật tự, đồng chí đề nghị địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Trong đó chú trọng quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho cán bộ và Nhân dân; Đổi mới nội dung, phương thức phong trào, Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng chống tội phạm, củng cố "thế trận lòng dân"; Chú trọng an sinh xã hội và dân chủ cơ sở: Chăm lo đời sống Nhân dân, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng ngay từ cơ sở, Xây dựng lực lượng Công an xã nòng cốt: Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, nắm chắc tình hình và xử lý tốt các vụ việc phát sinh, Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 xã Anh Sơn

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến tập thể Nhân dân, cán bộ xã Anh Sơn và trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng địa phương, đến hộ nghèo, học sinh hiếu học trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng Bằng khen cho tập thể nhân dân và cán bộ xã Anh Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng trao quà cho xã Anh Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng tặng quà cho 10 hộ nghèo xã Anh Sơn

Tại chương trình, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, đồng thời trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa 100 triệu đồng

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an Nghệ An trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn