Nam sinh 14 tuổi gặp nạn trong bể nước gia đình

Ngày 5/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh tử vong trong bể nước của gia đình, khiến người thân và bà con địa phương không khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/8, em L.V.H. (14 tuổi, trú xóm Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Đồng) rời khỏi nhà. Thời điểm này, mẹ của em đang ở trong nhà chăm sóc con nhỏ nên không để ý việc H. đi đâu.

Người dân địa phương đến động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. (Ảnh: B.T)

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, gia đình không thấy H. đến trường như thường lệ nên chia nhau tìm kiếm ở nhiều khu vực xung quanh nhưng không có kết quả.

Sau nhiều giờ dò tìm, đến gần 20h, người thân đau xót phát hiện em H. đã tử vong trong bể chứa nước nằm trong khuôn viên gia đình. Tại khu vực thành bể còn có một số vật dụng cá nhân của nạn nhân.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Đồng, bể nước được xây âm dưới mặt đất khoảng 1m, có chiều cao khoảng 2,5m và nằm ngay cạnh ngôi nhà. Công trình mới được xây dựng, chưa lắp đặt nắp đậy để che chắn.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, trước đó do thời tiết nắng nóng kéo dài nên bể gần như cạn nước.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, mưa liên tiếp khiến lượng nước trong bể tăng nhanh, mực nước hiện lên tới hơn 2m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp nắm bắt vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân và hỗ trợ các thủ tục lo hậu sự.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn