Nghệ An tham dự phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Đình Chỉnh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lãnh đạo các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cơ quan địa phương trong toàn bộ hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Phiên họp được triển khai nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam; để cùng nhau trao đổi về tình hình, những vấn đề mới đặt ra, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Khánh Thục

Đối ngoại Đảng đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc củng cố và đưa quan hệ của nước ta với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững; đồng thời góp phần để Việt Nam linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng trên chính trường ở các nước cũng như tình hình quốc tế và khu vực. Đặc biệt là quan hệ kênh Đảng đã khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ trong quan hệ của ta với các nước xã hội chủ nghĩa và láng giềng, các anh em, các nước chung biên giới; đồng thời tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng khác và các đối tác truyền thống.

Đối ngoại Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước, duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác Nhân dân, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào, hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong nhiều vấn đề, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và các lực lượng nhân dân vẫn luôn là nguồn động viên quý báu, là nguồn lực quan trọng và là kênh góp phần cho thế giới ủng hộ, hiểu đúng hơn và gần gũi Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Các ban của Đảng, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nhân dân, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân, nhất là trong bối cảnh yêu cầu phối hợp ngày càng cao, đối tượng ngày càng đa dạng, địa bàn cũng ngày càng rộng và vấn đề ngày càng phức tạp. Sau khi kiện toàn bộ máy, Bộ Ngoại giao cũng đã khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ, duy trì nhịp công tác, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để bảo đảm hoạt động đối ngoại không bị gián đoạn và từng bước đi vào nề nếp dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Đây là những nền tảng rất quan trọng để tiếp tục phát huy hơn nữa những thế mạnh của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân, đặc biệt là xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Báo cáo chính trị Đại hội XIII, XIV đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới và rất lớn, quan trọng đối với công tác đối ngoại trong bối cảnh thế giới mới. Trong bối cảnh đó, đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, trong đó có việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, trong việc huy động nguồn lực phát triển để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Điều này đòi hỏi chúng ta chuyển mạnh từ nhận thức đúng sang tổ chức thực hiện tốt, từ hoạt động riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ, từ kết nối quan hệ sang tạo ra những kết quả rất cụ thể.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, khả thi nhằm phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, khẳng định đây là nền tảng chính trị, giữ vai trò định hướng chiến lược và dẫn dắt tổng thể hoạt động đối ngoại của đất nước. Các ý kiến bám sát tinh thần Kết luận số 49 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 năm 2019, đồng thời đề xuất những nội dung, phương thức triển khai phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện công tác đối ngoại Nhân dân, từ tư duy, nội dung, lực lượng, đối tác đến phương thức tổ chức, nhằm phát huy vai trò chủ động, thiết thực của đối ngoại Nhân dân trong phục vụ nhiệm vụ phát triển đất nước. Bên cạnh đó, nhiều tham luận tập trung đề xuất giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại…

Tỉnh Nghệ An xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị

Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và triển khai đường lối đối ngoại trong tình hình mới, tỉnh Nghệ An xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tỉnh kiên trì thực hiện phương châm đối ngoại Đảng giữ vai trò định hướng, ngoại giao Nhà nước làm nòng cốt, đối ngoại Nhân dân tạo nền tảng xã hội vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột đối ngoại dưới sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành.

Là địa phương có đường biên giới tiếp giáp nước CHDCND Lào dài nhất cả nước, Nghệ An luôn ưu tiên củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào. Hoạt động đối ngoại Đảng được duy trì thường xuyên thông qua các chuyến thăm, hội đàm, trao đổi đoàn cấp cao nhằm đánh giá kết quả hợp tác, ký kết các thỏa thuận mới và định hướng triển khai trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng và an ninh.

Các cơ quan, đoàn thể của hai bên cũng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, đào tạo lý luận chính trị và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Hoạt động trao đổi thông tin, gửi điện mừng nhân các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng tiếp tục được duy trì, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương và hai nước.

Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, công tác đối ngoại Nhân dân ngày càng được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa Nghệ An với bạn bè quốc tế. Thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội hữu nghị song phương, Nghệ An đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác đến từ Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức cùng các tổ chức quốc tế, triển khai hiệu quả nhiều chương trình về giáo dục, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và giao lưu văn hóa, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Nghệ An xác định tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước CHDCND Lào, triển khai hiệu quả Đề án hợp tác toàn diện giai đoạn 2025–2030; đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại Nhân dân theo hướng thực chất, chuyên nghiệp, gắn với phát triển cộng đồng và quảng bá văn hóa xứ Nghệ. Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh thông tin đối ngoại, phát huy hiệu quả truyền thông số, các nền tảng đa ngôn ngữ và mạng lưới người Nghệ An ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Khánh Thục

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và ngành Ngoại giao trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân cần sớm được khắc phục.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các định hướng chiến lược của Bộ Chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường quyết tâm, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức triển khai theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhấn mạnh, đối ngoại không đơn thuần chỉ là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài, mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia. Đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ riêng của một cơ quan đối ngoại, mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị phải tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân. Đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân phải được chủ động hơn, phải được chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ có ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước.

Đồng thời, phải chủ động đẩy mạnh kết nối, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên hiện nay như đào tạo nguồn lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh, bền vững và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tranh thủ tối đa và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng giữa ba trụ cột đối ngoại: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới và phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Không ngừng nâng tầm công tác đối ngoại Đảng; tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, các đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước ta đang thiết lập các khuôn khổ quan hệ; mở rộng không gian quan hệ Đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước quan hệ với Việt Nam…

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị, vận động sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Chủ động, tích cực đóng góp và tham gia sâu hơn nữa vào các mạng lưới, các diễn đàn, các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, đảm bảo đúng quy định và thực chất. Phát huy vai trò của địa phương, của doanh nghiệp, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài; gắn đối ngoại Nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vị thế, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động đối ngoại Nhân dân…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn