Israel công bố danh sách các lãnh đạo cấp cao Iran bị hạ gục trong không kích

Danh sách các lãnh đạo Iran mà phía Israel cho là đã tử vong bao gồm:

Khói bốc lên từ Tehran sau khi Mỹ và Israel không kích thủ đô Iran. Ảnh: AP.

-Aziz Nasirzadeh, Bộ trưởng Quốc phòng

-Ali Shamkhani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran

-Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)

-Saleh Asadi, một quan chức tình báo

-Hossein Jabal Amelian và Reza Mozaffari-Nia, các quan chức về nghiên cứu

-Mohammed Shirazi, người liên lạc quốc phòng lâu năm.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói với NBC rằng, theo như ông biết, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Iran đều an toàn. Trong khi đó, các nguồn tin của Israel nói với CNN rằng Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã tử vong trong một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Israel chưa chia sẻ bằng chứng về cái chết của ông Khamenei.

Tác giả: Trí Nhân

Nguồn tin: Báo VOV