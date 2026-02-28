Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy nhờ nuôi dưỡng

Cháu bé bị bỏ rơi kèm theo tờ giấy viết tay.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 26/2, ông Đinh Văn Lực (SN 1990, trú tại xóm 8 Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà mình nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Thời điểm phát hiện, cháu bé mặc quần áo màu hồng được bọc bên ngoài bằng khăn quấn, đội mũ màu xanh da trời. Cháu bé được để trong một giỏ nhựa, kèm theo hộp sữa bột, bình nước cầm tay, bình sữa, chăn và bỉm trẻ em.

Đáng chú ý, trong giỏ nhựa còn có một tờ giấy ghi nội dung: “Vì một lần lỡ dại cháu đã sinh con nhưng không đủ khả năng để nuôi nấng bé. Cháu mong muốn ai đón nhận cháu thì nuôi nấng bé nên người. Cháu xin chân thành cảm ơn. Ngày sinh của bé là 18/11/2025”.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Phát Diệm đã tiến hành lập biên bản và đưa cháu bé đi thăm khám. Cháu bé được xác định nặng 4,5kg, cao 58cm, sức khỏe bình thường, không có dị tật.

Hiện tại, cháu bé được tạm bàn giao cho gia đình ông Đinh Văn Lực và bà Lại Thị Hồng (là người phát hiện bé) chăm sóc trong thời gian tìm cha đẻ, mẹ đẻ cho cháu.

Theo thông báo của UBND xã Phát Diệm, trong thời hạn 7 ngày (từ ngày 26/2/2026 đến hết ngày 5/3/2026), ai là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé thì liên hệ với UBND xã Phát Diệm để làm thủ tục nhận con.

Quá thời hạn trên, UBND xã Phát Diệm sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: congly.vn