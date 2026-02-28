Con trai 'trùm xăng dầu Indonesia' lãnh 15 năm tù trong bê bối Pertamina gây thiệt hại 17 tỉ USD

Tập đoàn năng lượng quốc gia Pertamina bị điều tra từ đầu năm 2025 - Ảnh: LIANHE ZAOBAO

Theo Hãng tin AFP, ngày 27-2, Indonesia đã tuyên án ông Muhammad Kerry Adrianto Riza 15 năm tù vì liên quan đến vụ tham nhũng ước tính gây thiệt hại 17 tỉ USD cho nước này.

Cha của Kerry, ông Mohammad Riza Chalid - người được mệnh danh là “ông trùm xăng dầu” - cũng đang bị truy nã vì cáo buộc liên quan đến cùng một vụ tham nhũng nói trên. Tuy nhiên, ông Riza Chalid đã trốn khỏi Indonesia. Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ông vào tháng 1-2026.

Ông Kerry là người có địa vị cao nhất trong các bị cáo tại phiên tòa liên quan đến vụ bê bối của công ty năng lượng quốc gia Pertamina. Ông bị kết tội thao túng hợp đồng cho thuê và thông đồng với một số giám đốc điều hành của Pertamina.

Sau phiên tòa kéo dài gần 12 giờ, ngoài án phạt 15 năm tù, tòa án yêu cầu ông Kerry phải nộp phạt khoảng 59.500 USD và bồi thường thiệt hại 173 triệu USD.

Theo Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia, vụ bê bối Pertamina liên quan đến hành vi nhập khẩu nhiên liệu kém chất lượng với giá cao hơn, cùng với nhiều vụ tham nhũng.

Trong cùng phiên tòa ngày 27-2, ông Riva Siahaan, cựu giám đốc điều hành một công ty con của Pertamina, cũng bị tuyên phạt 9 năm tù giam.

Indonesia đang nỗ lực đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng khi bắt giữ hàng loạt quan chức trong những năm gần đây. Trước đó, vào năm 2023, cựu Bộ trưởng Truyền thông nước này đã bị phạt 15 năm tù vì tội tham nhũng trong một vụ án gây thiệt hại hơn 530 triệu USD.

Bê bối Pertamina Trong một cuộc điều tra được tiến hành hồi đầu năm 2025, chính quyền Indonesia đã bắt giữ hơn chục giám đốc điều hành từ Pertamina, các công ty con và các công ty thương mại của tập đoàn này. 250 nhân chứng đã được thẩm vấn, trong đó có cả những người ở Singapore. Viện kiểm sát Indonesia ước tính thiệt hại của nhà nước liên quan đến vụ án nói trên - bao gồm thiệt hại tài chính, tác động kinh tế và lợi nhuận bất chính - lên tới gần 17 tỉ USD.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn