Thảm sát đẫm máu ở Nigeria, ít nhất 46 dân làng thiệt mạng

Vụ tấn công tại bang Niger của Nigeria một lần nữa thu hút sự chú ý vào những nỗ lực của nước này trong việc kiềm chế các mối đe dọa an ninh. Ảnh: AFP

Bạo lực một lần nữa làm dấy lên lo ngại về những nỗ lực của chính quyền Nigeria trong việc ngăn chặn các mối đe dọa an ninh ở nước này. Ba ngôi làng bị tấn công thuộc khu vực Borgu, giáp ranh với bang Kwara, nơi các phần tử thánh chiến từng sát hại hơn 160 người trong một vụ tấn công hồi đầu tháng này.

Vụ thảm sát đẫm máu nhất xảy ra tại làng Konkoso, nơi ít nhất 38 người bị bắn chết hoặc cắt cổ. Phần lớn nhà cửa trong ngôi làng này đã chúng bị đốt phá và ngoài những người đã được xác nhận là thiệt mạng, một số thi thể khác còn chưa rõ danh tính. Một người dân làng Konkoso cho biết các tay súng đầu tiên đã tấn công làng Tungar Makeri ở bên cạnh trước khi tiến vào làng của ông. Ông cho biết cháu trai của mình cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát bang Niger xác nhận có 6 người thiệt mạng tại làng Tungan Makeri khi các tay súng tràn vào. Phát ngôn viên cho biết lực lượng chức năng đang thu thập thêm thông tin về các vụ tấn công vào làng Konkoso và làng Pissa.

Khu vực giáp ranh giữa bang Kwara và bang Niger là rừng Kainji - nơi được biết đến là địa bàn ẩn náu của các nhóm cướp có vũ trang và phần tử thánh chiến. Nigeria đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến ở vùng Đông Bắc trong hơn 16 năm qua.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn