38 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ khí gas ở Nigeria

Theo các nguồn tin chính thức, tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ 7h30 - 8h sáng 18/2 (giờ địa phương), tại một mỏ khai thác chì dưới lòng đất ở bang Plateau, miền Trung Nigeria. Ngoài ít nhất 38 người đã thiệt mạng, còn có 27 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ khí gas bên trong hầm lò.

Trước vụ tai nạn ngày 18/2, quốc gia Tây Phi còn ghi nhận nhiều vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến hầm lò trong quá khứ. Trong đó, vụ đá lở do mưa lớn kéo dài và rơi xuống một mỏ khai thác trái phép ở bang Zamfara thuộc khu vực Tây Bắc Nigeria hồi tháng 9/2025, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

