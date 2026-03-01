Iran phóng hơn 200 tên lửa và UAV đáp trả Israel

Một vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Còi báo động vang lên liên tục trên khắp miền Trung và miền Bắc Israel trong ngày 28/2. Theo quân đội Israel (IDF), trong đợt tấn công trả đũa đầu của Iran, khoảng 125 tên lửa được khai hỏa, trong đó chỉ có 35 quả xâm nhập không phận Israel, số còn lại bị đánh chặn từ bên ngoài.

Cơ quan Cấp cứu quốc gia Magen David Adom (MDA) xác nhận một tòa nhà dân cư ở miền Bắc Israel bị trúng tên lửa trực tiếp. Tại thành phố Tirat Hacarmel, mảnh vỡ tên lửa đã xuyên vào tầng 17 của một tòa nhà 20 tầng, khiến một người bị thương nhẹ.

Đến chiều cùng ngày, IDF cho biết Iran tiếp tục phòng nhiều đợt tên lửa, với khoảng 15 quả nhắm vào miền Trung và miền Bắc Israel. Quân đội kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm hướng dẫn an toàn và ở gần nơi trú ẩn. Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết có thêm một tòa nhà dân cư ở miền Trung bị trúng tên lửa, song chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng.

Tính chung trong ngày, lực lượng y tế Israel đã điều trị cho khoảng 89 người, chủ yếu bị thương nhẹ do mảnh vỡ hoặc bị thương khi chạy vào hầm trú ẩn; 6 trường hợp được chăm sóc do hoảng loạn.

Bên cạnh tên lửa, nhiều UAV nghi xuất phát từ Iran cũng xâm nhập không phận Israel, trong đó có khu vực gần Biển Chết. IDF thông báo đã bắn hạ hơn 10 UAV kể từ khi chiến dịch “Sư tử gầm” được phát động sáng 28/2, đồng thời công bố đoạn video ghi lại cảnh hệ thống phòng không đánh chặn một UAV thù địch.

Đến 18h30 cùng ngày, tổng cộng hơn 200 tên lửa và UAV được cho là đã được phóng về phía Israel. Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn nguồn từ Tehran tuyên bố đã triển khai khoảng 1.200 tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu tại Trung Đông kể từ sáng cùng ngày.

Quân đội Israel cũng đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng phong trào Hezbollah tại Liban tham chiến, mở thêm một mặt trận mới ở phía Bắc. Trước đó, một nguồn tin quân sự cho rằng một số tên lửa được phóng từ Liban, tuy nhiên IDF đã bác bỏ thông tin này. Quân đội Jordan cùng ngày thông báo đã đánh chặn 49 UAV và tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel khi bay qua không phận nước này.

Đợt tấn công trả đũa của Iran diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào chính quyền Tehran. Ông Trump tuyên bố mục tiêu là “loại bỏ các mối đe dọa tức thời” từ Iran và khẳng định Tehran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

