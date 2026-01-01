Hàn Quốc: Người phụ nữ 78 tuổi mới biết chữ, 85 tuổi nhận bằng đại học

Bà Kim Jeong Ja trong buổi lễ tốt nghiệp tại Seoul ngày 27-2 - Ảnh: KOREA TIMES

Hành trình đến với tấm bằng đại học của bà không chỉ là câu chuyện về nghị lực cá nhân, mà còn là minh chứng sống động rằng việc học không bao giờ có giới hạn tuổi tác, báo Korea Times ngày 27-2 đưa tin.

Từ người phụ nữ mù chữ đến thí sinh lớn tuổi nhất kỳ thi đại học

Sinh năm 1941, là chị cả trong gia đình tám anh chị em, bà Kim Jeong Ja lớn lên trong giai đoạn Hàn Quốc đầy biến động. Gia đình bà phải sơ tán đến đảo Geoje để tránh bom đạn.

"Thời của tôi, con gái không được đi học. Tôi làm việc đến mức móng tay mòn hết", bà nhớ lại.

Suốt nhiều thập kỷ, bà làm đủ nghề để kiếm sống - từ giúp việc gia đình, làm tại xưởng sản xuất hộp cơm đến nhà tắm công cộng. Việc học đối với bà khi ấy chỉ là giấc mơ xa xỉ. Sau khi lập gia đình và nuôi ba người con khôn lớn, bà còn phải trải qua ba ca phẫu thuật vì chứng cong cột sống do lao động nặng nhọc.

Bước ngoặt đến vào cuối tuổi 70. Trong một lần tiễn con gái ra sân bay, bà không thể đọc được bảng chỉ dẫn cổng lên máy bay. Cảm giác xấu hổ khiến bà trăn trở mãi. Không lâu sau, khi đến bệnh viện chữa cột sống vào mùa hè, bà tình cờ nhận được tờ rơi quảng bá cho một lớp xóa mù chữ dành cho người lớn. Vài tháng sau, bà quyết định ghi danh.

Từ đó, cuộc đời bà mở sang trang mới. Ở tuổi 78, bà lần đầu cầm bút chì học đọc, học viết tiếng Hàn. Bà hoàn thành chương trình tương đương trung học cơ sở và trung học phổ thông, rồi trở thành thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT) năm học 2024.

Cùng năm đó, bà trúng tuyển vào Viện Giáo dục tương lai của Đại học Nữ sinh Sookmyung - ngôi trường mà cháu gái bà từng tốt nghiệp - thực hiện ước mơ ấp ủ cả đời.

Bà Kim Jeong Ja ngồi cùng các bạn học trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: KOREA TIMES

Vượt qua bệnh tật, theo đuổi giấc mơ đến cùng

Hai năm theo học ngành công tác xã hội là quãng thời gian đầy thử thách với bà Kim Jeong Ja. Bà phải sống chung với chứng đau lưng mãn tính và quãng đường đi lại hơn ba tiếng mỗi ngày. Để kịp lớp học lúc 9h sáng, bà rời nhà từ trước khi trời sáng, ba lần mỗi tuần.

"Những tháng đầu thực sự rất khó khăn. Tôi không hiểu giáo sư giảng gì", bà kể.

Nhưng bà không bỏ cuộc. Bà gạch chân những đoạn quan trọng trong sách, về nhà chép lại toàn bộ bài giảng bằng tay. Không thể đánh máy, mỗi bài báo cáo dài ba trang đều được bà viết tay, mất trọn một ngày để hoàn thành.

"Tôi không muốn bỏ lỡ buổi học nào. Bỏ lỡ rồi thì không thể học lại như cũ", bà nói.

Do việc đi lại khó khăn, bà thường ăn sáng và ăn trưa ngay trong lớp. Sách giáo khoa được mua thành hai bộ - một để ở nhà, một để ở trường - để tránh phải mang vác nặng. Nhiều sinh viên trẻ đã giúp bà mang ba lô, đưa ra ga tàu điện ngầm, thậm chí gọi taxi sau các buổi học tối. Những nghĩa cử ấy khiến bà vô cùng cảm động.

Dù vậy, bà vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sự hài hước. Cháu gái thường trêu: "Bà ơi, giờ bà là đàn em của cháu rồi". Bà Jeong Ja vẫn cười đáp: "Chào mừng về nhà nhé, tiền bối!".

Bà Jeong Ja bên cạnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: KOREA TIMES

Thông qua việc học, bà nhận ra niềm đam mê với công tác xã hội. Từng là người nhận hỗ trợ phúc lợi, bà muốn hiểu sâu hơn để có thể giúp đỡ những người khác. Hiện bà dự định tiếp tục theo học chương trình phúc lợi trẻ em để lấy bằng cử nhân bốn năm, cũng như học thêm tiếng Anh để có thể thoải mái giao tiếp với các cháu đang sống ở Mỹ.

"Tôi muốn mang lại hy vọng, dù chỉ là nhỏ bé, cho những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi không biết sức khỏe có cho phép hay không, nhưng tôi sẽ tiếp tục cầm bút cho đến ngày ông trời gọi mình" - bà nói.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn