Ít nhất 67 người thiệt mạng trong vụ tấn công vũ trang tại Nigeria

Theo Hội Chữ thập đỏ bang Kwara của Nigeria, ít nhất 67 người đã thiệt mạng, trong vụ tấn công của một nhóm vũ trang tại bang này vào hôm qua (3/2). Một số nhân chứng cho biết, nhiều người phải chạy trốn vào rừng và có thể tìm thấy thêm các thi thể.

Thống đốc bang Kwara, Abdul Rahman Abdul Razaq lên án vụ tấn công, cho biết đây là “hành động hèn nhát”, sau các chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra tại bang này.

Miền Trung Nigeria bị hoành hành bởi các băng nhóm vũ trang, chuyên cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc, cũng như bạo lực giữa các cộng đồng tại khu vực này. Trong khi vùng Đông Bắc và Tây Bắc là địa bàn hoạt động của các nhóm cực đoan, bao gồm nhóm Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi (ISWAP).

Quân đội Nigeria đã tăng cường các hoạt động chống lại các nhóm cực đoan và các băng đảng vũ trang. Tháng trước, quân đội Nigeria tuyên bố tiêu diệt 150 tay súng vũ trang tại bang Kwara và phá hủy nhiều phương tiện hậu cần của các nhóm vũ trang.

Tình hình bất ổn an ninh tại quốc gia đông dân nhất châu Phi đã được theo dõi sát sao trong những tháng gần đây, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nước này đàn áp người theo đạo Thiên chúa và đe dọa sẽ hành động quân sự.

Chính phủ Nigeria và nhiều chuyên gia độc lập đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định các nhóm khủng bố cực đoan và băng nhóm vũ trang tiến hành các cuộc tấn công không phân biệt người theo đạo Thiên chúa và người theo đạo Hồi.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: vov.vn