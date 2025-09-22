Họp Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổ Giúp việc đã cho ý kiến về: Dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên của Tổ Giúp việc; dự thảo Báo cáo việc triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh trình Ban Chỉ đạo trong phiên họp thường kỳ tháng 9/2025.

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Trường trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Tổ Giúp việc

Theo dự thảo Báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS), cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh của Tổ Giúp việc, đến nay 100% các Sở, ban, ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Trọng Phú phát biểu

Về cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển KHCN, ĐMST và CĐS trong chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ bản đã triển khai đúng tiến độ các nội dung.

Về xây dựng chương trình chuyên biệt về KHCN, ĐMST và CĐS, đây là nhiệm vụ đang được triển khai thường xuyên, liên tục được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc của Tổ Giúp việc

Phong trào bình dân học vụ số tiếp tục được Công an tỉnh và các Sở, ngành, địa phương triển khai; trong đó các địa phương cơ bản đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Về bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước, hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Công tác tập huấn đã được các Sở, ngành bắt đầu triển khai hiệu quả cho địa phương góp phần nâng cao năng lực cho công chức cấp xã.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị

Trong tháng 8/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 phê duyệt Chương trình nghiên cứu, ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Nghệ An tiếp tục dự thảo và xây dựng các quy định pháp luật có liên quan về KHCN, ĐMST và CĐS theo tiến độ ban hành văn bản của Trung ương.

Trong Quý III, các đơn vị đã tập trung chỉ đạo triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khắc phục các kiến nghị của địa phương về hệ thống mạng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là triển khai quyết liệt và hiệu quả, đúng tiến độ 05 hệ thống thông tin quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương. Đến ngày 08/9/2025, Trung tâm Chỉ huy Trung ương xác nhận 130/130 xã, phường của Nghệ An hoàn thành 16/16 nhiệm vụ (đạt 100%) về hạ tầng, thiết bị cơ bản phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công (xếp thứ 4 toàn quốc).

Đối với việc phủ sóng mạng 4G, hiện trên địa bàn tỉnh đang duy trì phủ sóng 99,74% dân số; 5G đạt 20% (tăng 10% so với tháng 7/2025). Tháng 8, 9, tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung khôi phục hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, MTTQ tỉnh, đến nay 07/43 nhiệm vụ hoàn thành, 08/43 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên đều đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, 16/43 nhiệm vụ đang được triển khai, 12/43 nhiệm vụ chưa triển khai.

Về triển khai Kế hoạch số 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An được giao 23 nhiệm vụ, trong đó 22/23 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Đối với cấp xã: Theo thống kê, tính đến ngày 17/09/2025, số địa phương báo cáo đã hoàn thành 16/16 (đạt 100%) nhiệm vụ: 130/130, đạt tỷ lệ 100% đứng thứ 04/34 tỉnh thành về kết quả triển khai KH02 ở cấp xã/phường. Hoàn thành giai đoạn 1 thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW; chuyển sang thực hiện Giai đoạn 2.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Giúp việc đã phân tích các nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất Ban Chỉ đạo một số nội dung triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Giáp – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Giúp việc đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ. Báo cáo đã bám sát đề cương của Trung ương, tuy nhiên báo cáo còn dài, vì vậy yêu cầu phải gọn, rõ, làm bật được những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế. Đồng chí Lê Văn Giáp đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng dự thảo đề cương báo cáo để gửi các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo; thường xuyên nhắc nhở các đơn vị hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định. Rà soát lại tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

Về dự thảo Quy chế làm việc của Tổ Giúp việc, đồng chí Lê Văn Giáp yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp để hoàn thiện Quy chế làm việc.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn