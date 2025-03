Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2025 theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”

Quang cảnh hội nghị

Nghệ An là một trong 6 địa phương được Thủ tướng Chính phủ biểu dương có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP

Với quyết tâm chính trị cao nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “càng khó càng phải quyết tâm, khó mấy cũng phải làm, vướng mắc thì tháo gỡ, thách thức phải vượt qua”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 31/01/2024 triển khai, thực hiện 53 nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có sản phẩm định lượng cụ thể” và theo đúng lộ trình của Đề án 06 Chính phủ đặt ra.

Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết để giảm 40% mức thu lệ phí đối với 41 thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến; tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định để bãi bỏ 06 văn bản, đồng thời, bãi bỏ, hoặc thay thế 177 TTHC có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú.

Theo đánh giá tại “Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia”, năm 2024 tỉnh Nghệ An tăng 18 bậc so với năm 2023, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã cung cấp 1.923 dịch vụ công. Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng 21%; số hóa hồ sơ tăng 23,3%; thanh toán trực tuyến tăng 37,16% so với năm 2023. Một số đơn vị, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo, đạt kết quả cao như: Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, thị xã Hoàng Mai, huyện Nam Đàn...

100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ Căn cước công dân và hơn 02 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công. 35 tiện ích được tích hợp trên ứng dụng VNeID đã được triển khai hiệu quả, người dân đã được tích hợp các giấy tờ tùy thân trên ứng dụng VNeID để sử dụng thay giấy tờ vật lý.

80% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng, toàn tỉnh có trên 3,1 triệu thuê bao di động, đạt 91 thuê bao/100 dân, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh/tổng số thuê bao di động đạt 81,6%. Bên cạnh đó, chữ ký số - chữ ký điện tử cá nhân đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt đảm bảo tiền đề của công dân số trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh làm sạch, chuẩn hóa trên 4,57 triệu dữ liệu phục vụ kết nối, khai thác và bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

100% trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. 98,55% người nhận hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và 92,3% người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận chi trả qua tài khoản cá nhân. 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã sử dụng thẻ Căn cước thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh…

Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai đồng bộ, liên thông từ tỉnh đến cấp xã; 100% Bộ phận một cửa được đầu tư, bố trí đầy đủ trang thiết bị thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ và khu vực hỗ trợ công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến…

Ghi nhận kết quả, nỗ lực triển khai của Nghệ An, tại Phiên họp trực tuyến tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024, Nghệ An là một trong 6 địa phương được Thủ tướng Chính phủ biểu dương có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá, việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, do đó kết quả thực hiện một số thời điểm, một số nhiệm vụ còn có mặt hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu công tác, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, tâm lý sợ sai, đặc biệt tại các địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính; tình trạng không đồng bộ hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia còn nhiều. 13/53 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, mặc dù UBND tỉnh, Tổ Công tác tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP của ngành, địa phương mình.

Không để việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức nhà nước các cấp làm trì hoãn, ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Đề án 06/CP là đề án đặc biệt quan trọng, có vai trò tiên quyết trong việc chuyển đổi số quốc gia, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khối lượng công việc nhiều, thời gian thực hiện gấp. Toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật, năm 2024 tỉnh Nghệ An tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện Đề án 06CP, được Chính phủ và các Bộ, ngành đánh giá cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao từ tỉnh đến cơ sở; kinh tế số, xã hội số tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, qua theo dõi có thể thấy một số cơ quan, đơn vị hoạt động tích cực, hiệu quả như Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố Vinh, huyện Yên Thành, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc... Đặc biệt, Công an tỉnh đã thực hiện rất tốt vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để tạo đột phá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại thời gian qua trong thực hiện Đề án 06/CP.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác Đề án số 06/CP các cấp phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nhất là trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác đã đề ra tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ, Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2025 theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Không để việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức nhà nước các cấp làm trì hoãn, ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP.

Về hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý thực hiện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết miễn phí, lệ phí đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến, nhằm khuyến khích, động viên người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu, có giải pháp, lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tiếp nhận và giải quyết TTHC: Thực hiện nghiêm việc đồng bộ 100% hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Riêng đối với lĩnh vực việc làm, giao Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để đảm bảo công khai minh bạch trong chi trả cho các đối tượng. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; hoàn thành số hoá trước ngày 30/5/2025.

Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các dịch vụ trực tuyến. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa. Kịp thời xử lý, điều chuyển kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp hoặc không thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử.

Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đánh giá việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Tài chính với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để khắc phục tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu mô hình quản trị Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và phối hợp các cơ quan liên quan nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống theo yêu cầu.

Các đơn vị được giao chủ trì quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh; Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; làm sạch Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, dữ hiệu hộ tịch; xây dựng dữ liệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12; đẩy mạnh giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, triển khai Bệnh án điện tử tại các bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp tăng cường kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị và lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, xử lý nghiêm các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý các điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện.

Về nguồn lực; hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp ưu tiên bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội, nguồn lực hợp pháp để đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP; điều động cán bộ đảm nhiệm các nhiệm vụ phải đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, phân bổ đồng đều. Đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin tránh nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, thông tin nội bộ và dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp… Sở Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh phương án phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong năm 2025…

