Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 họp phiên thứ nhất

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đang được thực hiện đồng bộ và quyết liệt trên cả nước

Theo báo cáo tại phiên họp, sau Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 13/01/2025, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân để nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước. Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hành động cụ thể cho các ngành, các cấp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, khuyến khích sự chủ động trong chuyển đổi số.

Từ sau Phiên họp tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024 (ngày 06/02/2025) đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Các Bộ, ngành đã hoàn thành tích hợp 58/76 thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an đã chủ động rà soát, đánh giá 495 TTHC của các Bộ, ngành, trong đó có 324 TTHC có thể cắt, giảm (có thành phần hồ sơ là thông tin đã được tích hợp trên tài khoản VNeID), 200 TTHC có thể khai thác dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai đã số hóa để cắt, giảm thành phần hồ sơ.

Để đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các Bộ, ngành, địa phương, khẩn trương giải quyết những "điểm nghẽn", Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/03/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo với tổng số 112 nhiệm vụ (26 nhiệm vụ chung, 86 nhiệm vụ cụ thể), có lộ trình hoàn thành từng tháng, quý, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm".

Trong tháng 3/2025, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch ứng dụng dữ liệu đã số hóa để cắt giảm thành phần hồ sơ (như dữ liệu Hộ tịch, Đất đai, Bảo hiểm...). Dữ liệu đã số hóa của các Bộ, ngành, địa phương phải đưa vào VNeID để tạo lập ví giấy tờ, sử dụng giấy tờ điện tử tương đương với giấy tờ giấy. Người dân sử dụng tài khoản VNeID mức 2 để mở tài khoản ngân hàng. Số thuê bao di động phải xác thực thuê bao chính chủ qua VNeID.

Tại phiên họp, các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về việc bảo đảm và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và cơ chế hợp tác công – tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sửa đổi bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để đảm bảo đáp ứng nguồn điện xanh - sạch, đảm bảo dự phòng cao cho các trung tâm dữ liệu; những vấn đề đặt ra để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào tháng 6/2025. Các đại biểu cũng làm rõ các nội dung về hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin giải quyết TTHC và giải pháp khắc phục, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; kế hoạch triển khai theo tháng để đạt mục tiêu triển khai tối thiểu 20.000 trạm BTS 5G trong năm 2025; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Nghệ An xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Tại tỉnh Nghệ An, xác định nhiệm vụ hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đối mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa kinh tế tỉnh Nghệ An phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới, bảo đảm đúng theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện. 100% các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An nghiên cứu tài liệu

Các cấp, các ngành đã quan tâm, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, hoạt động chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Về mục tiêu đề ra đến năm 2025, đến nay tỉnh Nghệ An đã đạt được 10/11 mục tiêu về Chính quyền số, 05/06 mục tiêu về Kinh tế số, 03/03 mục tiêu Xã hội số. Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 06/CP năm 2025 theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” với 63 nhiệm vụ, trong đó yêu cầu 55 nhiệm vụ phải hoàn thành trong Quý II/2025 (tương đương 88% tổng số nhiệm vụ). Các doanh nghiệp và người dân đã quan tâm, hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số như: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng các nền tảng số...

Tỉnh đã đưa vào 15 nền tảng số ứng dụng trong dùng chung; các nền tảng số vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu, đồng thời được nâng cấp, bổ sung các tính năng, chức năng theo yêu cầu quản lý, được triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây bảo đảm vận hành hiệu quả, an toàn thông tin; 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng với trên 849 điểm kết nối.

Chuyển đổi trạng thái từ bị động tiếp nhận giải quyết TTHC sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh Chinhphu.vn

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành trong phiên họp thứ nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện các quan điểm, các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không nửa vời, bàn làm không bàn lùi, làm việc nào dứt việc đó. Chuyển đổi trạng thái từ bị động tiếp nhận giải quyết TTHC sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân. Khen chê kịp thời, đúng lúc, hiệu quả. Đẩy mạnh số hoá quốc gia, cắt giảm và đơn giản hoá TTHC không có giới hạn, làm càng nhiều càng tốt, công dân số toàn diện; bộ máy tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành khẩn trương rà soát các Luật liên quan, tổng hợp, đề xuất Quốc hội theo hình thức một Luật sửa nhiều Luật tại kỳ họp sắp tới. Nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, với quan điểm thể chế là động lực, nguồn lực, truyền cảm hứng phát triển. Tiếp tục rà soát, đầu tư hạ tầng, bố trí ít nhất 3% ngân sách năm 2025 cho khoa học công nghệ; xây dựng các đề án, dự án cụ thể để triển khai đi đôi với phòng chống lãng phí, tham nhũng. Đồng thời đa dạng hóa hình thức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay; đẩy mạnh cải cách hành chính…

