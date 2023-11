Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện sau ở ẩn

Ý Nhi và bạn trai tại sân bay

Tối 31-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Ý Nhi xuất hiện tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Sau 3 tháng ở ẩn, Ý Nhi bất ngờ cắt tóc ngắn. Nhan sắc của Ý Nhi không có gì thay đổi so với thời điểm mới đăng quang, thậm chí, nhiều người dành lời khen ngợi cho cô nàng. Đi cùng với Ý Nhi còn có bạn trai Anh Kiệt và bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung.

Theo chia sẻ, cư dân mạng phát hiện bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung dặn dò hoa hậu Ý Nhi trước khi cô vào cửa an ninh. Nhiều ý kiến đồn đoán có thể Ý Nhi lên đường tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế nào đó. Và cô sẽ trở lại mạnh mẽ sau khi giành được chiến thắng tại một cuộc thi nào đó.

Nhiều khán giả đồn đoán rằng Miss World Vietnam 2023 lên đường đi du học. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là đồn đoán và cần có thời gian để kiểm chứng.

Đây là lần đầu Ý Nhi xuất hiện tại nơi công cộng kể từ 3 tháng sau ồn ào. Đăng quang hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán, thậm chí bị chỉ trích nặng nề, khi có những phát ngôn gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Ý Nhi đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực, kiến thức nên cô không xứng đáng là hoa hậu.

Sau thời gian ồn ào, Ý Nhi gần như biến mất. Cô không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào. Theo chia sẻ của bà Phạm Kim Dung trước đó, Ý Nhi quyết định ở ẩn và tập trung cho việc học ở đại học.

Video Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai ở sân bay

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam). Cô 21 tuổi, quê Bình Định, cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm, đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Người đẹp sẽ đại diện quốc gia tranh tài ở Miss World 2024, kế nhiệm Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động