Hộ chiếu Việt Nam thay đổi thứ hạng

Mẫu hộ chiếu phổ thông của Việt Nam, với mẫu màu xanh dương được áp dụng ngày 1/7/2022 và mẫu cũ màu xanh lá vẫn được áp dụng đối với những cuốn còn hiệu lực. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index (HPI, bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu) ngày 16/7, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 87 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi và Haiti.

Như vậy, thứ hạng này giảm 3 bậc so với xếp hạng hồi tháng 3 (thứ 84). Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp hạng cao hơn Campuchia (hạng 88), Lào (hạng 89) và Myanmar (hạng 91). Trong khi đó, 3 hộ chiếu mạnh nhất thế giới đến nay gồm Singapore đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đồng hạng 2.

Sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, công dân Singapore có thể nhập cảnh 192 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước, nhiều hơn 70 điểm đến so với năm 2006.

Hạng 3 chỉ có Thụy Điển, cho phép công dân nhập cảnh không cần thị thực tại 187 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vị trí đồng hạng 4 trong bảng xếp hạng thuộc về Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha. Hộ chiếu của các quốc gia này đều cho phép công dân nhập cảnh 186 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước. Trong khi đó, Malta đã vươn lên đồng hạng 5 cùng Áo, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ, với quyền miễn thị thực tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Du khách Việt Nam tham quan bảo tàng Philippines năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo của HPI, trong 20 năm qua, khoảng cách về quyền tự do đi lại giữa công dân của quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất và quốc gia có hộ chiếu yếu nhất thế giới đã gia tăng đáng kể. Khoảng cách về quyền tự do đi lại giữa hộ chiếu Singapore và Afghanistan hiện lên tới 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Singapore đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Afghanistan liên tục xếp cuối kể từ năm 2006.

Báo cáo cũng đối chiếu bảng xếp hạng hộ chiếu với Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index). Theo chỉ số này, thế giới hiện ghi nhận số lượng các cuộc xung đột giữa các quốc gia ở mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và mức độ hòa bình toàn cầu đã suy giảm liên tiếp trong 12 năm.

"Nhiều quốc gia yên bình nhất thế giới cũng đồng thời sở hữu những hộ chiếu quyền lực nhất", báo cáo nhận định.

Chỉ số hộ chiếu Henley là bảng xếp hạng uy tín đánh giá hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Bảng xếp hạng này bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp nguồn dữ liệu toàn diện và đáng tin cậy về khả năng di chuyển toàn cầu. Với dữ liệu lịch sử kéo dài 20 năm cùng các phân tích chuyên sâu được cập nhật thường xuyên về những thay đổi trong "sức mạnh hộ chiếu", HPI được xem là tài liệu tham khảo chuẩn mực cho công dân toàn cầu và là cơ sở tham chiếu trong hoạch định chính sách của nhiều quốc gia.

48 điểm đến khách Việt được miễn thị thực (visa): Không cần xin thị thực (24): Barbados, Belarus, Brunei, Campuchia, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Micronesia, Mông Cổ, Myanmar, Panama, Philippines, Rwanda, Singapore, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Thái Lan. Xin VOA (visa cửa khẩu) (21): Burundi, quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Maldives, quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, St Lucia, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste, Tuvalu. Xin ETA (giấy phép du lịch điện tử) (3): Kenya, Seychelles, Sri Lanka.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: znews.vn