Không phải Cửa Đại, An Bàng, đây là bãi biển được báo Mỹ vinh danh: Dài chỉ 7km, dễ nhầm với nơi khác

Nhắc đến những bãi biển nổi tiếng ở miền Trung, nhiều người thường nghĩ tới Cửa Đại, An Bàng hay Mỹ Khê ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong danh sách 10 bãi biển nổi bật tại Việt Nam được Lonely Planet cập nhật ngày 16/6/2026, còn có một bãi biển Mỹ Khê khác, nằm tại tỉnh Quảng Ngãi.

Khác với địa danh cùng tên vốn nhộn nhịp giữa đô thị Đà Nẵng, Mỹ Khê của Quảng Ngãi được giới thiệu như một lựa chọn có nhịp sống chậm hơn, bãi biển rộng, không gian tương đối yên tĩnh, phù hợp với những chuyến nghỉ ngơi bên biển.

Cần lưu ý, đây là danh sách gợi ý do Lonely Planet biên tập, không phải một cuộc bình chọn hay bảng xếp hạng có thứ tự. Dù vậy, việc xuất hiện bên cạnh Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né, An Bàng, Côn Sơn hay Cát Bà vẫn giúp bãi biển ít được biết đến này nhận thêm sự chú ý.

Ảnh Báo Quảng Ngãi

Một Mỹ Khê rất khác, dài chỉ khoảng 7km ở Quảng Ngãi

Bãi biển Mỹ Khê thuộc xã Tịnh Khê, cách khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 15km về hướng đông đông bắc. Theo Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch, bãi biển kéo dài khoảng 7km từ Tịnh Kỳ đến Cổ Lũy. Mỹ Khê cũng chính là tên cũ của xã Tịnh Khê, sau đó được dùng để gọi bãi biển này.

Không mang dáng dấp của một bãi biển đô thị, Mỹ Khê Quảng Ngãi nằm bên những làng chài, hàng dương và dòng sông Kinh Giang. Lonely Planet mô tả nơi đây có cát trắng mịn, kéo dài trên một doi cát hẹp, phía trong được ngăn với đất liền bởi dòng sông. Khu chứng tích Sơn Mỹ chỉ cách bãi biển vài kilomet.

Chính sự kết hợp giữa biển, sông và nhịp sống làng chài tạo nên điểm khác biệt cho Mỹ Khê. Nếu địa danh cùng tên ở Đà Nẵng nổi bật với khách sạn, nhà hàng và các hoạt động giải trí sôi động, Mỹ Khê Quảng Ngãi phù hợp hơn với người muốn tìm một khoảng nghỉ yên tĩnh, đi bộ trên bãi cát hoặc quan sát đời sống ngư dân.

Khác với Mỹ Khê nhộn nhịp ở Đà Nẵng, biển Mỹ Khê Quảng Ngãi vắng vẻ, nhịp sống chậm (Ảnh KDL Bửu Long)

Thời điểm đẹp nhất trong ngày là sáng sớm. Du khách có thể ngắm mặt trời lên từ phía biển, quan sát thuyền thúng và tàu cá trở về bờ. Đến chiều, bãi biển trở thành nơi tắm mát, dạo chơi và thưởng thức hải sản.

Không chỉ đến tắm biển rồi rời đi

Một thay đổi đáng chú ý tại Mỹ Khê là sự xuất hiện của tuyến phố đi bộ ven biển. Ngày 9/2/2026, UBND xã Tịnh Khê khai trương phố đi bộ kết hợp khu trưng bày sản phẩm OCOP và dịch vụ ẩm thực.

Tuyến phố dài khoảng 800m, được phân thành khu biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; khu giới thiệu sản phẩm địa phương, quà lưu niệm cùng các gian hàng ăn uống. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17h đến 22h hằng ngày. Địa phương cũng đầu tư hệ thống chiếu sáng, nước ngọt và nhà vệ sinh công cộng với kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng.

Nhờ đó, lịch trình tại Mỹ Khê có thể bắt đầu bằng việc đón bình minh, ăn sáng gần biển, nghỉ ngơi hoặc tham quan vào ban ngày, tắm biển cuối chiều rồi dạo phố và dùng bữa tối.

Hải sản vẫn là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, khách nên xem bảng giá, hỏi rõ món được tính theo phần hay theo trọng lượng và thống nhất cách chế biến trước khi gọi. Những nhóm muốn picnic, chơi thể thao hoặc cắm trại cần chọn khu vực được phép, tránh dựng lều sát mép nước. Không nên tự ý đốt lửa hoặc để lại rác trên bãi biển.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Từ Mỹ Khê có thể khám phá thêm những đâu?

Một trong những điểm gần bãi biển du khách có thể tham khảo là là Khu chứng tích Sơn Mỹ, nằm cách bãi biển chỉ khoảng vài kilomet. Đây là địa chỉ lịch sử đặc biệt, vì vậy du khách cần ăn mặc phù hợp, giữ trật tự và tránh những hành vi chụp ảnh thiếu trang nghiêm.

Trong cùng khu vực Tịnh Khê còn có rừng dừa nước gắn với đời sống của người dân vùng hạ lưu sông Trà Khúc. Tùy thời điểm và hoạt động của đơn vị địa phương, du khách có thể đi ghe, quan sát kéo vó, thả lưới hoặc tìm hiểu sinh kế gắn với dừa nước.

Nếu có thêm thời gian, hành trình có thể nối tới cầu Cổ Lũy, núi Thiên Mã, chùa Minh Đức hoặc chùa Thiên Ấn. Khách dự định ra đảo Lý Sơn cũng có thể dừng tại Mỹ Khê trước khi tới cảng Sa Kỳ, song cần kiểm tra lịch tàu vì hoạt động vận tải đường biển phụ thuộc thời tiết.

Khu chứng tích Sơn Mỹ (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Dù một số tài liệu giới thiệu Mỹ Khê có bãi thoải, du khách không nên mặc định toàn bộ đường bờ biển dài 7km đều an toàn. Tháng 2/2026, chính quyền đã cắm biển cấm tắm tại ba vị trí có ao sâu, dòng chảy xa bờ và nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân, du khách được khuyến cáo chỉ xuống nước tại khu vực có phao giới hạn, lực lượng cứu hộ và không có biển cảnh báo.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn