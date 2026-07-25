Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 3 pháp lệnh

Chủ trì họp báo gồm các đồng chí: Cấn Đình Tài, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; và Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Các pháp lệnh gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Tại họp báo, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 3 pháp lệnh trên.

Đồng chí Cấn Đình Tài, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu.

Trình bày khái quát một số điểm mới của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát.

Theo quy định hiện hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được công nhận là liệt sĩ khi có bệnh án điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong xác định vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Quy định này bảo đảm tính chặt chẽ về mặt pháp lý nhưng trong nhiều trường hợp lại chưa phù hợp với thực tiễn đời sống và phong tục, tập quán của nhân dân.

Để khắc phục những khó khăn trong thực tiễn, Pháp lệnh sửa đổi lần này đã điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết; chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu các điểm mới của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

Ngoài ra, Pháp lệnh cũng mở rộng khái niệm và đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, bao gồm người làm nghĩa vụ quốc tế, người làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; bổ sung chế độ trợ cấp cho người phục vụ cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; nâng tần suất điều dưỡng phục hồi sức khỏe từ 2 năm/lần lên hàng năm đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Tại họp báo, đại diện Tòa án nhân dân tối cao đã giới thiệu hai pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1-8-2026. Trong đó, Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc thể hiện rõ tinh thần nhân văn đối với người chưa thành niên. Pháp lệnh đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc số hóa hồ sơ, gửi nhận văn bản điện tử; rút ngắn một số thời hạn nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý tạm giữ người nghiện ma túy; bỏ quy định về dẫn chiếu các điều, khoản, điểm của Luật Phòng, chống ma túy để bảo đảm tính ổn định của pháp lệnh nếu sau này Luật Phòng, chống ma túy có thể sửa đổi, bổ sung; bổ sung quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm hướng dẫn thi hành pháp lệnh này.

Đối với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng, đại diện Tòa án nhân dân tối cao cho biết, để bảo đảm phù hợp với một số Luật mới được ban hành, Pháp lệnh sửa đổi 15 điều, bổ sung 2 điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng, gồm các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh; miễn giảm chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định; chi phí giám định; chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài; chi phí tố tụng theo pháp luật về phục hồi, phá sản.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: qdnd.vn