Đã phát hiện bí mật đằng sau mức giá 1 tỷ/3 đêm của khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất Việt Nam?

Những ngày gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ về khu nghỉ dưỡng Amanoi (Vĩnh Hy, Khánh Hoà) nhận được sự quan tâm của nhiều người. Chỉ sau chưa đầy một ngày, bài viết đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác.

Trong bài đăng, chủ tài khoản dành nhiều lời khen cho triết lý phát triển của thương hiệu Aman. Người này viết: "Amanoi Vĩnh Hy dù xây dựng nhưng không chặt một cây nào. Tập đoàn Aman tốn tiền tỷ để di dời từng cây đến nơi khác cũng trong rừng quốc gia Núi Chúa trồng xuống và nuôi lại từng cây một vì châm ngôn của họ là dù xây dựng làm du lịch nhưng thiên nhiên vẫn được bảo tồn. Amanoi Trung Quốc cũng tốn mấy chục năm để di dời từng cây cổ thụ một, mindset đỉnh thiệt."

Một bình luận về Amanoi thu hút sự quan tâm của dân mạng

Nhiều cư dân mạng sau đó bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách phát triển được cho là đặt yếu tố bảo tồn lên hàng đầu. Không ít bình luận cho rằng đây là một trong những lý do khiến Aman luôn nằm trong nhóm resort cao cấp hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với các tài liệu chính thức, có thể thấy bài đăng trên đúng về tinh thần nhưng một số chi tiết chưa hoàn toàn chính xác.

Chưa có nguồn chính thức xác nhận Amanoi "không chặt một cây nào"

Hiện chưa có tài liệu công khai nào từ Aman hay đơn vị thiết kế cảnh quan xác nhận rằng trong quá trình xây dựng Amanoi không chặt bất kỳ cây xanh nào. Đây là một khẳng định tuyệt đối và đến nay chưa có nguồn chính thức kiểm chứng.

Dù vậy, các tài liệu công bố về dự án cho thấy Amanoi đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường tự nhiên.

Ảnh: Amanoi

Theo Island Planning Corporation (IPC) - đơn vị thiết kế cảnh quan của Amanoi, trong quá trình xây dựng, dự án đã thành lập một vườn ươm ngay tại công trường, đồng thời di dời hàng trăm cây trưởng thành khỏi khu vực thi công sang các vị trí khác trong khu nghỉ dưỡng thay vì loại bỏ. Song song đó, resort còn trồng hàng nghìn cây bản địa, cây bụi và thảm thực vật để phục hồi cảnh quan và tái tạo hệ sinh thái.

IPC cho biết việc lựa chọn cây trồng ưu tiên các loài bản địa, cây ăn quả và cây dược liệu nhằm vừa giữ được bản sắc tự nhiên của khu vực, vừa tạo nên hệ sinh thái đa dạng trong khuôn viên resort.

Có thể nói, thông tin chính xác hơn sẽ là: Amanoi đã di dời và bảo tồn nhiều cây trưởng thành, đồng thời trồng bổ sung hàng nghìn cây bản địa để phục hồi cảnh quan, thay vì khẳng định "không chặt một cây nào".

Không chỉ bảo tồn cây xanh

Theo trang thông tin về phát triển bền vững của Aman, Amanoi hiện cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm tác động đến môi trường.

Resort đã đầu tư hệ thống lọc nước và đóng chai thủy tinh ngay tại chỗ nhằm hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần. Nhà bếp ưu tiên thực đơn gọi món (à la carte) để giảm lãng phí thực phẩm, đồng thời tận dụng tối đa nguyên liệu trong chế biến.

Nguồn thực phẩm cũng được ưu tiên thu mua từ các nông hộ địa phương theo mô hình farm-to-table, góp phần giảm quãng đường vận chuyển cũng như tạo thêm sinh kế cho người dân quanh khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa.





Amanoi triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm tác động đến môi trường. Ảnh: Amanoi

Bên cạnh đó, Amanoi thường xuyên phối hợp với cộng đồng địa phương tổ chức các hoạt động thu gom rác tại khu vực Vĩnh Hy. Theo Aman, khoảng 35% nhân viên của resort đến từ làng chài Vĩnh Hy, trong khi khoảng 10% là người Chăm và Raglai. Resort cũng tổ chức nhiều trải nghiệm văn hóa bản địa như tham quan làng Chăm, trekking cùng người Raglai hay các chương trình giới thiệu ẩm thực và nghệ thuật truyền thống.

Câu chuyện về Amanyangyun

Bài đăng trên mạng xã hội cũng nhắc tới Amanyangyun - một resort khác thuộc thương hiệu Aman tại Trung Quốc, cho rằng "Aman tốn mấy chục năm để di dời từng cây cổ thụ".

Thực tế, Amanyangyun đúng là được xây dựng trên nền một dự án bảo tồn nổi tiếng thế giới. Khoảng 10.000 cây long não cùng hàng chục ngôi nhà cổ đã được di dời khỏi khu vực chuẩn bị xây dựng hồ chứa nước để bảo tồn.

Amanyangyun - một resort khác thuộc thương hiệu Aman tại Trung Quốc. Ảnh: Aman

Tuy nhiên, dự án này không phải do Aman khởi xướng từ đầu mà được doanh nhân Ma Dadong thực hiện từ đầu những năm 2000. Sau đó, Aman mới tham gia phát triển khu nghỉ dưỡng trên nền dự án bảo tồn này và Amanyangyun chính thức khai trương vào năm 2018.

Do đó, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng Amanyangyun là resort của Aman được phát triển từ một dự án bảo tồn quy mô lớn, thay vì diễn đạt rằng "Aman mất mấy chục năm để di dời từng cây cổ thụ".

Dù một số chi tiết trong bài đăng chưa hoàn toàn chính xác, định hướng phát triển bền vững của Aman là điều được thể hiện rõ trong các tài liệu chính thức của tập đoàn.

Ảnh: Aman

Aman cho biết các khu nghỉ dưỡng của mình được phát triển theo triết lý hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan tự nhiên, ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái, sử dụng vật liệu địa phương, giảm phát sinh rác thải và gắn kết với cộng đồng bản địa. Amanoi tại Vĩnh Hy được xem là một trong những dự án thể hiện rõ triết lý này thông qua các hoạt động bảo tồn cây xanh, phục hồi thảm thực vật, giảm rác thải nhựa và đồng hành cùng cộng đồng địa phương.

Có thể nói, bên cạnh kiến trúc, dịch vụ và sự riêng tư tuyệt đối, một phần giá trị của Amanoi còn nằm ở những khoản đầu tư ít nhìn thấy bằng mắt thường: từ việc di dời và bảo tồn nhiều cây trưởng thành, phục hồi thảm thực vật, giảm rác thải nhựa đến các chương trình đồng hành cùng cộng đồng địa phương.

Các khu nghỉ dưỡng của Aman được phát triển theo triết lý hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Amanoi

Đây cũng là lý do nhiều du khách cho rằng mức giá khoảng 1 tỷ đồng cho 3 đêm tại Amanoi không chỉ là chi phí cho một kỳ nghỉ, mà còn phản ánh triết lý phát triển bền vững mà thương hiệu Aman theo đuổi trên toàn cầu. Tuy nhiên, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cũng cần được tiếp cận một cách chọn lọc và đối chiếu với tài liệu chính thức để tránh những diễn giải chưa hoàn toàn chính xác.

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới