Loại cá ngoại hình xấu xí nhưng có tên rất đẹp, giá lên tới cả triệu đồng/kg

Cá anh vũ. Ảnh: VietNamNet.

Cá Anh Vũ là loài cá nước ngọt thuộc họ cá Chép, có tên khoa học là Semilabeo notabilis, thường sinh sống chủ yếu ở khu vực thượng lưu sông Hồng, một số dòng sông thuộc các tỉnh như Nghệ An, Phú Thọ, Lạng Sơn,... của nước ta.

Cá Anh Vũ có hình dáng khá độc đáo nếu so sánh với các loài cá khác thuộc họ cá chép. Nó sở hữu thân dày dặn màu xám, dưới bụng màu vàng nhạt, phần miệng dưới to bè hình tam giác đi kèm với nhiều gai thịt. Chiều dài của cá từ 40 - 60cm, trọng lượng khoảng 3 - 5kg.

Cá anh vũ cỡ lớn. Ảnh: Internet.

Điểm dễ nhận biết nhất của cá anh vũ là phần môi dưới dày, cong và nhô ra như chiếc mõm, giúp chúng bám vào đá để ăn rong rêu và sinh vật nhỏ. Chính đặc điểm này khiến nhiều người cho rằng cá có ngoại hình khá "xấu", khác hẳn những loài cá nước ngọt quen thuộc.

Mặc dù có hình thù khá kỳ dị thế nhưng cá Anh Vũ vẫn là sản vật hấp dẫn khiến biết bao nhiêu người cảm thấy ngon miệng sau khi thưởng thức.

Theo nhiều tài liệu, cá anh vũ từ lâu đã nổi tiếng là đặc sản quý, từng xuất hiện trong các bữa yến tiệc của triều đình phong kiến nên thường được gọi là cá "tiến vua". Điều làm nên giá trị của cá anh vũ không nằm ở vẻ ngoài mà ở chất lượng thịt. Thịt cá trắng, săn chắc, ít xương dăm, có vị ngọt thanh và không tanh.

Chất lượng thịt cá anh vũ được đánh giá cao qua các món ăn. Ảnh: Internet.

Người sành ăn cho biết cá anh vũ ngon nhất khi hấp, nướng than hoa hoặc nấu lẩu để giữ được vị ngọt tự nhiên. Ngoài ra, cá cũng được chế biến thành các món om măng, nấu riêu hay kho tộ. Do sinh trưởng trong môi trường nước sạch, chảy xiết và nguồn thức ăn tự nhiên, thịt cá có hương vị đặc trưng mà nhiều loài cá nuôi khó có được.

Hiện nay, cá anh vũ tự nhiên ngày càng hiếm do môi trường sống bị thu hẹp và áp lực khai thác. Vì vậy, trên thị trường, cá tự nhiên có thể được chào bán với giá từ khoảng 2-5 triệu đồng/kg, thậm chí cao hơn đối với những con có kích thước lớn và nguồn gốc rõ ràng.

Trong khi đó, cá anh vũ nuôi thương phẩm có giá "mềm" hơn, thường dao động từ khoảng 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg tùy kích cỡ và chất lượng. Cá anh vũ thường chỉ xuất hiện tại các nhà hàng chuyên phục vụ đặc sản sông hoặc được bán theo đơn đặt trước.

Loại cá quý như vàng, trước chỉ dùng để tiến vua, giờ nhiều đại gia "săn lùng" giá 3 triệu đồng/kg.

Với hương vị thơm ngon cùng giá trị văn hóa, ẩm thực lâu đời, cá anh vũ vẫn được xem là một trong những loài cá nước ngọt quý hiếm của Việt Nam. Dù sở hữu ngoại hình không nổi bật, loài cá này vẫn chinh phục thực khách bằng chất lượng thịt và giá trị đặc biệt, trở thành món ăn mà nhiều người mong muốn được thưởng thức ít nhất một lần.

Tác giả: H.Giang (theo saostar, doisonggiadinh)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn