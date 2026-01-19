Hộ chiếu Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2025

Năm 2026, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 86 toàn cầu, tăng 5 bậc so với xếp hạng năm ngoái. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ số hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia trên thế giới. Các thứ hạng dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Bảng xếp hạng này được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners - một công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực lập kế hoạch cư trú và nhập tịch.

Trước đó, trong công bố hồi tháng 12/2025, hộ chiếu Việt Nam chỉ xếp thứ 90, nhưng tính chung cả năm 2025, Việt Nam xếp thứ 91 trên bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới. Thứ hạng hộ chiếu được xem là một trong những chỉ số phản ánh mức độ hội nhập quốc tế và độ mở của mỗi quốc gia.

Tuy tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng, số điểm đến miễn visa của hộ chiếu Việt Nam lại giảm khi Bolivia - một quốc gia nội lục ở trung tâm Nam Mỹ, rời danh sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Du khách Việt Nam hiện có thể nhập cảnh 49 điểm đến mà không cần visa hoặc cần visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Xét riêng về độ mở quốc gia, Việt Nam xếp thứ 80 khi miễn visa cho gần 40 điểm đến. Trong lần công bố hồi tháng 12/2025, hộ chiếu Việt Nam được miễn visa ở 50 điểm đến toàn cầu.

Phần lớn điểm đến công dân Việt có thể nhập cảnh thuận lợi là các quốc gia trong khu vực ASEAN như: Thái Lan, Singapore, Malaysia...; cùng một số quốc đảo và quốc gia như: Maldives, quần đảo Cook, Cape Verde và Comoros...

Trong bảng xếp hạng mới nhất của Henley Passport Index, Singapore tiếp tục giữ danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi công dân nước này được phép nhập cảnh tại 192 điểm đến không cần visa. Hộ chiếu Nhật Bản và Hàn Quốc cùng giữ vị trí quyền lực thứ 2 với 188 điểm.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trong khối liên minh châu Âu cũng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng như: Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp...

Đáng chú ý, hộ chiếu Mỹ quay trở lại top 10 hộ chiếu quyền lực khi tăng một bậc so với thứ hạng được công bố hồi tháng 12/2025.

Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế Willie Walsh đánh giá: "Năm 2026 dự kiến ghi nhận số người đi lại cao nhất từ trước đến nay".

Với dữ liệu lịch sử 20 năm, Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu. Bảng xếp hạng này được cập nhật hằng tháng. Nhờ đó, Henley Passport Index được xem là công cụ tham chiếu quan trọng để công dân trên thế giới đánh giá vị thế hộ chiếu của mình trên bản đồ di chuyển quốc tế.

Suốt 2 thập kỷ qua, hộ chiếu Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm trên bảng xếp hạng toàn cầu, từ thứ hạng cao lịch sử đến thời kỳ sụt giảm rồi dần phục hồi. Với lần xếp hạng mới nhất này, có thể thấy, hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm qua, kể từ năm 2020.

Nhìn lại lịch sử xếp hạng, thứ hạng hộ chiếu cao nhất mà Việt Nam từng nắm giữ trong khoảng 20 năm theo công bố của Henley Passport Index là 78 (vào năm 2006 và năm 2007). Hộ chiếu Việt Nam cũng từng giữ xếp hạng 79 (vào năm 2008 và 2009), xếp hạng 81 (vào năm 2013 và 2014).

49 điểm đến công dân Việt Nam được miễn thị thực Không cần xin thị thực: Barbados, Belarus, Brunei, Campuchia, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Micronesia, Mông Cổ, Myanmar, Panama, Philippines, Rwanda, Singapore, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Thái Lan. Xin VOA (Visa on arrival hay visa cửa khẩu): Burundi, quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Malawi, Maldives, quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, Tajikistan, Tanzania, Tuvalu, Timor-Leste. Xin ETA: Kenya, Seychelles, Sri Lanka.

Tác giả: CHIÊU ANH

Nguồn tin: nhandan.vn