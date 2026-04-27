Thông tin quan trọng dành cho người làm hộ chiếu trong năm 2026

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên tin vào các lời mời chào “làm hộ chiếu nhanh”, “bao trọn gói”, “không cần đi lại”, “xử lý trong vài ngày” được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường yêu cầu người dân cung cấp ảnh căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền đặt cọc để “xử lý hồ sơ”. Sau khi nhận tiền hoặc dữ liệu cá nhân, các đối tượng có thể cắt liên lạc hoặc sử dụng thông tin vào mục đích trái phép.

(Ảnh: Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM)

Những dữ liệu này có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký ví điện tử, vay tiền qua ứng dụng, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội hoặc mạo danh nạn nhân để lừa đảo người quen.

Không chỉ trên môi trường mạng, người dân cũng cần cảnh giác với tình trạng “cò” làm hộ chiếu xuất hiện quanh khu vực cơ quan xuất nhập cảnh. Các đối tượng thường mời chào hỗ trợ kê khai, làm nhanh, nhận hồ sơ trọn gói nhưng thu mức phí cao hơn nhiều lần quy định.

Người dân hoàn toàn có thể tự làm hộ chiếu online

Hiện nay, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông đã được triển khai trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, giúp người dân chủ động thực hiện tại nhà mà không cần thông qua trung gian.

Người dân truy cập hệ thống, đăng nhập bằng tài khoản VNeID, sau đó tìm kiếm thủ tục “cấp hộ chiếu phổ thông trong nước” và làm theo hướng dẫn.

Quy trình gồm các bước kê khai thông tin cá nhân, tải ảnh chân dung, chọn nơi nhận hộ chiếu và thanh toán lệ phí trực tuyến.

Những lưu ý để tránh bị trả hồ sơ

Người dân cần chuẩn bị ảnh chân dung đúng chuẩn 4x6 cm, chụp rõ khuôn mặt, không đeo kính màu, thấy rõ chân mày và vành tai, nền sáng đúng quy định.

Nếu ảnh hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Trường hợp ảnh không đạt yêu cầu, hồ sơ có thể bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, làm kéo dài thời gian xử lý.

Ngoài ra, khi đăng ký nhận hộ chiếu qua bưu điện, người dân nên điền chính xác địa chỉ, số điện thoại liên hệ và thông tin tài khoản ngân hàng để thuận tiện hoàn phí nếu phát sinh sự cố.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân chỉ nên thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công chính thức, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng hỗ trợ làm hộ chiếu.

Việc tự nộp hồ sơ trực tuyến không quá phức tạp, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế rủi ro bị lừa đảo hoặc lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn