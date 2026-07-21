Hà Nội có quán phở năm nào cũng đều đặn đóng cửa 2 tháng để đi chơi: Khách quen nói "đó là chuyện bình thường"

Quán phở nổi tiếng Hà Nội năm nào cũng nghỉ bán ít nhất 1 tháng

Nhắc đến những hàng quán lâu đời ở Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phở Bát Đàn - một trong những thương hiệu phở lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Thủ đô. Dù không ai còn nhớ chính xác quán mở từ khi nào, đến nay nơi đây đã có hơn 70 năm tồn tại, đón hàng triệu lượt thực khách từ khắp mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế.

Danh tiếng của phở Bát Đàn không chỉ được người Việt biết đến mà còn được truyền thông nước ngoài ghi nhận. Quán từng được CNN (Mỹ) giới thiệu là một trong những địa chỉ ẩm thực đáng trải nghiệm khi đến Hà Nội. Kênh du lịch EBS (Hàn Quốc) cũng từng thực hiện hẳn một tập phim đặc biệt ghi hình tại đây.

Phở Bát Đàn - một trong những thương hiệu phở lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Thủ đô.

Trải qua hơn bảy thập kỷ, quán có những thay đổi nhất định, chẳng hạn như điều chỉnh giá bán theo từng giai đoạn. Thế nhưng, những nét đặc trưng làm nên thương hiệu phở Bát Đàn vẫn gần như được giữ nguyên, giúp nơi đây luôn tấp nập khách từ sáng đến tối.

Ảnh: Sưu tầm

Ít ai biết rằng, bên cạnh danh tiếng về hương vị, phở Bát Đàn còn có nhiều "điều lạ" khiến thực khách thích thú. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội được cho là khách quen của quán đã chia sẻ hình ảnh thông báo phở Bát Đàn sẽ tạm nghỉ bán tròn một tháng, từ ngày 1/7 đến hết ngày 1/8/2026.

Kèm theo bức ảnh, người này hài hước viết:

"Hàng phở 'dân chơi' nhất Hà Nội: Mỗi năm nghỉ 2 tháng để đi chơi: Tết nghỉ 1 tháng, hè nghỉ 1 tháng (mỗi tháng doanh thu chắc phải tầm 2 tỷ). Không mở chi nhánh. Không dạy nghề. Có nhân viên làm hơn 30 năm. 4 năm liên tiếp được Michelin vinh danh. Ăn bát nào mới thái thịt bát đấy, chỉ có ông bà chủ trực tiếp thái, nhân viên chỉ phụ. Thịt nhiều nhất trong các hàng phở nổi tiếng ở Hà Nội. Ai chê thì chê, đây vẫn là chân ái của mình."

Phở Bát Đàn treo biển thông báo nghỉ bán 1 tháng hè. Ảnh: Mitoshi Kaito

Trong đó, chi tiết quán đều đặn nghỉ bán một tháng vào mùa hè nhận được nhiều sự chú ý nhất. Rất nhiều khách quen lập tức xác nhận đây là "truyền thống" đã duy trì suốt nhiều năm qua.

Một số bình luận chia sẻ:

"Ăn phở ở đây cũng hơn 20 năm rồi. Giá ngang các quán khác nhưng thịt gần như gấp đôi. Riêng tôi cảm nhận từ khi chuyển sang nấu nước dùng bằng nồi điện thì vị không còn đậm như nấu bếp than, nhưng nhìn chung vẫn rất chất lượng."

"Hơn 10 năm nay cứ đến tháng 7 là quán nghỉ đúng một tháng để đi nghỉ dưỡng."

"Có gì đâu, năm nào phở 49 Bát Đàn cũng nghỉ một tháng vào mùa hè."

"Quán phở top 1 trong lòng tôi, chưa bao giờ đổi thay."

Nhiều khách hàng còn đùa vui rằng đây là "công ty" duy nhất nghỉ dài ngày để thư giãn, nghỉ ngơi và "tái tạo" sức lao động. Ảnh: Sưu tầm

"Truyền thống" nghỉ hè của quán được cho là đã duy trì suốt nhiều năm qua. Ảnh: Google Review

Hơn 70 năm vẫn đông khách mỗi ngày

Nằm tại số 49 phố Bát Đàn - một trong những tuyến phố sầm uất của quận Hoàn Kiếm (cũ), quán phở vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng vẻ mộc mạc giữa khu phố trung tâm. Không gian không cầu kỳ với những bộ bàn ghế gỗ đơn giản, xen lẫn các bàn thấp và ghế nhựa mang đậm phong cách quán phở Hà Nội xưa.

Ảnh: Sưu tầm

Theo nhiều tư liệu, quán được gây dựng từ gánh phở rong của ông Cồ Như Chiêu, sau đó được gìn giữ qua ba thế hệ gia đình. Người kế tục là bà Cồ Thị Thanh Xuân cùng con cháu tiếp tục duy trì công thức gia truyền, tạo nên hương vị đã làm nên tên tuổi của phở Bát Đàn suốt nhiều thập kỷ.

Linh hồn của món phở là phần nước dùng được ninh từ xương bò liên tục khoảng 7 tiếng để tạo vị ngọt thanh tự nhiên. Trong quá trình chế biến, gừng nướng kết hợp với gừng tươi được cho vào để tăng hương thơm. Thịt bò cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon trước khi phục vụ.

Linh hồn của món phở là phần nước dùng được ninh từ xương bò liên tục khoảng 7 tiếng. Ảnh: Google Review

Một trong những điểm đặc biệt của quán là thịt bò được thái trực tiếp theo từng bát khách gọi, thay vì thái sẵn. Theo nhiều thực khách quen, công đoạn này chủ yếu do chính chủ quán đảm nhận nhằm giữ chất lượng và độ tươi của thịt.

Lượng thịt trong mỗi bát phở cũng là điều thường xuyên được thực khách nhắc đến. Không ít người hài hước nhận xét rằng "ăn hết bánh phở rồi mà vẫn còn thịt". Trong khi đó, bánh phở ở đây sử dụng loại sợi nhỏ và mềm hơn nhiều hàng phở khác. Đây là điểm khiến nhiều người yêu thích, nhưng cũng có thực khách cho rằng họ vẫn chuộng sợi phở dai hơn.

Thịt bò được thái trực tiếp theo từng bát khách gọi, thay vì thái sẵn. Ảnh: Sưu tầm

Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị, phở Bát Đàn còn được biết đến với cách phục vụ rất riêng. Thực khách phải tự xếp hàng gọi món, thanh toán trước rồi tự bê bát phở về chỗ ngồi. Đây là nét văn hóa đã tồn tại nhiều năm và trở thành "đặc sản" của quán.

Với những người lần đầu ghé ăn, cách phục vụ này đôi khi khiến họ bối rối vì ngồi mãi không thấy nhân viên mang đồ ra hoặc không biết phải tự đến quầy nhận phở. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn, hầu hết thực khách đều sẵn sàng hòa vào nhịp phục vụ đặc trưng ấy và kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức một bát phở đúng vị.

Không gian bên trong phở Bát Đàn. Ảnh: Google Review

Một điểm khác biệt nữa là quán không phục vụ chanh mà chỉ có giấm để ăn kèm phở. Ớt tươi được chuẩn bị cả ớt xanh lẫn ớt chín, còn tương ớt là loại do quán tự làm, phù hợp với hương vị nước dùng truyền thống.

Thực đơn của quán cũng khá đơn giản với các lựa chọn như tái, chín, tái nạm, ăn kèm quẩy hoặc trứng chần. Chính sự tối giản ấy lại trở thành nét đặc trưng khiến nhiều thực khách cho rằng "chỉ cần như vậy là đủ".

Một điểm khác biệt nữa là quán không phục vụ chanh mà chỉ có giấm để ăn kèm phở. Ảnh: Sưu tầm

Bên cạnh đó, phở Bát Đàn cũng là một trong những cơ sở từng tham gia Dự án "Quảng bá và phát triển di sản ẩm thực quận Hoàn Kiếm phục vụ phát triển du lịch" do UBND quận Hoàn Kiếm trước đây phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa thực hiện.

Đến nay, sau hơn 70 năm hoạt động, phở Bát Đàn vẫn luôn đông khách mỗi ngày. Từ sáng sớm đến khi bán hết vào khoảng 21h, quán đón đủ mọi đối tượng thực khách, từ người Hà Nội nhiều thế hệ, du khách trong nước cho đến đông đảo khách quốc tế. Với nhiều người, đây không chỉ là một địa chỉ ăn phở mà còn là một phần ký ức, một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Thủ đô.

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới