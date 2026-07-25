Chìm tàu cá trên ngư trường Trường Sa, 3 ngư mất tích

Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa: Văn Tánh

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh (Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương (51 tuổi, trú tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về việc tàu cá QNg-95267-TS do chồng bà là ông Trần Văn Dân làm thuyền trưởng gặp giông lốc mạnh dẫn đến bị phá nước và chìm trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa Lớn.

Sau khi tàu bị chìm, một tàu cá khác mang số hiệu QNg-95555-TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, trú tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu vớt các thuyền viên gặp nạn.

Đến thời điểm hiện tại, 33 người đã được cứu an toàn, 3 người vẫn đang mất tích. Các thuyền viên bị nạn được đưa về đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, ổn định sức khỏe.

Bà Sương thông tin thêm, trước đó khoảng 8 giờ ngày 24/7, tàu cá QNg-95267-TS đang hành nghề câu ở vùng biển Trường Sa (tại tọa độ 08°24'51"N - 112°02'05"E), thì bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình, gia đình không liên lạc được.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình nắm tình hình; thông báo cho lực lượng chức năng, các phương tiện hoạt động gần khu vực 3 ngư dân mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Được biết, tàu cá QNg-95267-TS dài 20,6 m, công suất 525CV, đăng ký nghề Câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, trú tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 4/6, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, trên tàu có 36 ngư dân hành nghề ở vùng biển Trường Sa.

Tác giả: Văn Tánh

Nguồn tin: Báo Biên Phòng