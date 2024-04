Giám đốc Công an Nghệ An làm việc với Công an thị xã Cửa Lò

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Năm 2023 và quý I/2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò, Công an thị xã luôn chủ động, kịp thời trong tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. “Kích hoạt” các Tổ công tác 373, góp phần ngừa tội phạm, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quản lý cư trú, thực hiện Đề án 06/CP, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tăng cường các biện pháp, giải pháp phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm, có nguy hiểm cháy nổ cao... Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần thường xuyên được chú trọng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tập trung giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị, đề xuất mà lãnh đạo, chỉ huy các Đội công tác và Trưởng Công an phường thuộc Công an thị xã Cửa Lò báo cáo. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Công an thị xã Cửa Lò đã đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò phát biểu tại hội nghị

Cửa Lò là thị xã du lịch biển, bảo đảm tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng vai trò rất quan trọng trong quảng bá hình ảnh phố biển “văn minh, an toàn, thân thiện và mến khách”. Vì vậy, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an thị xã Cửa Lò cần tập trung tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa trật tự xã hội, quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là “tín dụng đen”, cờ bạc, ma túy…; nắm chắc tình hình, chủ động trong trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có). Chú trọng tập huấn cán bộ, chiến sĩ về Luật cư trú, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP; tuyên truyền, nâng cao các kỹ năng để phòng ngừa đuối nước. Tiếp tục xây dựng Phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, đua xe trái phép…

Đặc biệt, trước mắt, Công an thị xã Cửa Lò cần chủ động các phương án, chủ động trong các tình huống, bảo đảm tốt an ninh trật tự khai trương Lễ hội du lịch biển Cửa Lò diễn ra vào đêm 18/4 tới.

Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật nhà nghỉ dưỡng 382 và các cơ sở vật chất của Công an tỉnh tại thị xã Cửa Lò

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật nhà nghỉ dưỡng 382 và các cơ sở vật chất của Công an tỉnh tại thị xã Cửa Lò.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn