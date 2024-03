Công an Nghệ An: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Sáng ngày 18/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đạt được trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm này.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Kết quả trên lĩnh vực bảo đảm ANQG luôn bảo đảm ổn định, không để phát sinh các vấn đề phức tạp, bị động, bất ngờ. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm từ ngày 15/12/2023 đến 29/02/2024, toàn tỉnh phát hiện xảy ra 260 vụ, làm chết 8 người, bị thương 61 người, thiệt hại tài sản khoảng 13,9 tỷ đồng. Đã điều tra khám phá 245 vụ xảy ra trong kỳ (đạt tỷ lệ 94%). Về tệ nạn xã hội, phát hiện, bắt 197 vụ, 885 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng, tạm giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt. Về đấu tranh tội phạm ma túy: Phát hiện, bắt giữ 308 vụ, 402 đối tượng, thu 43,4 kg ma túy các loại.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Kết quả đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo, vũ khí, vật liệu nổ cũng thu nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó phát hiện, bắt 401 vụ, 551 đối tượng phạm tội và vi phạm về pháo, thu gần 8,5 tấn pháo các loại, ngoài ra, đã bắt, xử lý 326 vụ, 382 trường hợp sử dụng pháo trái phép; bắt 5 vụ, 7 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, thu 7 khẩu súng và 25 viên đạn và 40,8 kg thuốc nổ.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường, Công an tỉnh Nghệ an cũng phát hiện, bắt giữ 1.297 vụ, 1.538 đối tượng, thu 20 tấn động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hơn 800 tấn khoáng sản, 1.900 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm... và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tổng trị giá khoảng 35 tỷ đồng. Bắt 4 vụ, 7 đối tượng phạm tội về tham nhũng - chức vụ...

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích nổi bật đạt được, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an, UBND tỉnh nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Tổng kết cao điểm, Công an Nghệ An được Bộ Công an biểu dương là một trong ba đơn vị có thành tích đứng đầu cả nước; có gần 100 lượt tập thể được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen, UBND tỉnh, Công an tỉnh tổ chức biểu dương, tôn vinh; có 120 lượt tập thể, 301 lượt cá nhân được đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân