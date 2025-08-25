Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Biệt thự trên núi 'đẹp như tiên cảnh' của diễn viên Mạnh Trường

Khung cảnh yên bình, xanh mướt trong biệt thự trên núi của diễn viên Mạnh Trường khiến ai nấy đều trầm trồ.

Mới đây, Phương Phạm - bà xã diễn viên Mạnh Trường chia sẻ khung cảnh vườn nhà xanh mướt trong căn biệt thự view núi tại Phú Thọ (trước kia là Hòa Bình) khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh chụp màn hình

Không gian tiếp khách ngoài trời nổi bật với bộ ghế hình khối tròn, nền gạch xanh lam. Ảnh chụp màn hình

Góc thư giãn nép mình dưới tán cây, mang lại cảm giác mát mẻ và bình yên. Ảnh chụp màn hình

Trong khu vườn có cây lựu lúc lỉu quả, tạo điểm nhấn sinh động. Ảnh chụp màn hình

Dọc lối đi là hàng cây cảnh được cắt tỉa chỉn chu khiến nhiều người có cảm giác như lạc vào khu vườn Châu Âu thu nhỏ. Ảnh chụp màn hình

Hoa tím rực rỡ khoe sắc dưới tán cây. Ảnh chụp màn hình

Lối đi lát đá đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình

Cây mít trong vườn cho nhiều trái to. Ảnh chụp màn hình

Căn biệt thự sở hữu view núi đẹp ngây ngất. Ảnh chụp màn hình

Một góc khác trong căn nhà khiến nhiều người ví như Đà Lạt. Ảnh: FBNV

Trước đó, bà xã Mạnh Trường khoe chanh ăn mãi không hết. Ảnh: FBNV

Ớt cho trái liên tục. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: 'đẹp như tiên cảnh' ,Biệt thự trên núi ,diễn viên Mạnh Trường

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP