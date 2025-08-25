Biệt thự trên núi 'đẹp như tiên cảnh' của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, Phương Phạm - bà xã diễn viên Mạnh Trường chia sẻ khung cảnh vườn nhà xanh mướt trong căn biệt thự view núi tại Phú Thọ (trước kia là Hòa Bình) khiến nhiều người xuýt xoa. Ảnh chụp màn hình