Công an Nghệ An: Quán triệt, chỉ đạo các nội dung về công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2024

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh đã quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2024.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Cụ thể là, các kế hoạch, điện, công văn của Cục CSGT Bộ Công an, Công an tỉnh về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông; tăng cường xử lý vi phạm các chuyên đề như tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, quá khổ, quá tải; tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến trọng điểm; tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã quán triệt Thông báo của Văn phòng Bộ Công an về thông báo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về kết quả kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại Nghệ An. Cụ thể trên các lĩnh vực như: công tác bảo đảm ATGT cho các Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại các địa phương; công tác tập huấn, diễn tập cho Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy trình, quy định, phương án dẫn đoàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cảnh vệ; công tác tuần tra, kiểm soát; công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm, hồ sơ biên bản vi phạm hành chính, hồ sơ vụ tai nạn giao thông; công tác tuần tra, kiểm soát; công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm, hồ sơ biên bản vi phạm hành chính, hồ sơ vụ tai nạn giao thông... Từ thực tế kiểm tra, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai và kết quả đạt được của Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tăng cường hơn nữa các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là vi phạm nồng độ cồn; không để tai nạn giao thông liên quan người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy diễn biến phức tạp tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, qua đó ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2024 đến nay, số vụ, số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cụ thể một số nội dung liên quan đến các chuyên đề chính, gồm: chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe; các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông… Qúa trình thực hiện các chuyên đề, lực lượng CSGT cần bám sát các văn bản, quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả cao.

Tác giả: Hồng Hạnh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn